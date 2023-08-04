義務急救員堅稱未鼓勵參與暴動　上訴求推翻定罪裁決　遭即時駁回

自稱是義務急救員的男子，2019年10月1日在黃大仙區的集會衝突中被捕，他辯稱當時只在提供急救工作，不足以構成鼓勵的形式參與暴動，但仍被裁定罪成。他不服被定罪，今(4日)在上訴庭提出上訴，法官即時拒絕其申請，並稱會在6個月內下裁決理由。



上訴人劉智峰，被控於2019年10月1日，在黃大仙龍翔道一帶與他人參與暴動。

上訴人劉智鋒提出上訴遭法庭即時駁回。(資料圖片)

代表劉的律師陳詞時指，劉當時在提供急救服務，認為其行為並不足以構成鼓勵暴動。惟法官彭寶琴指，劉在原審時未有作供，他只傳召一名聖約翰救傷隊的特遣隊監督作供，指劉是聖約翰救傷隊的成員。而救傷隊當日並無派員到該示威區。彭官指，原審法官根據證據，證實劉在示威者重要據點被捕，但劉沒有作供，法官如何能裁定他不是暴動的一員？

劉的律師續指，有人或於被捕期間受傷，劉可即時提供急救。另一法官彭偉昌即反駁稱，警員亦可提供急救，他們身上亦有急救裝備。

律政司代表回應指，法庭需考慮劉的行為是否可配合暴動，而非其身份。劉向他人提供急救，令其他示威者可返回現場，增加暴動的規模和時間，法庭可推論劉當時提供急救的對象是暴徒。

案件編號：CACC50/2022