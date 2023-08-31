阮民安虛構少女被控暴動需籌款　認洗黑錢及散播煽動言論　囚26月

歌手阮民安(Tommy)，虛稱少女A被控暴動罪需賣曲奇籌款，阮利用其社交平台作宣傳，並透過其小舅戶口收取逾71萬元，再傳到阮名下戶口，部份款項更轉入阮的馬會戶口賭博；阮亦有用其社交平台發布仇警言論。阮早前承認煽動及洗黑錢罪，案件今(31日)在區域法院判刑，阮被判入獄26個月。



認洗黑錢逾71萬元

被告阮民安，43歲，承認於2021年9月26日至2022年1月21日期間，作出一項或多項具煽動意圖的作為罪；並於2021年4月27日至2022年2月15日期間，處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產，涉款港幣718,788.27元。

阮民安曾是一個名為E-kid男子組合的成員，他亦積極參與社會運動。(詳看下圖)

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訛稱少女A製造曲奇出售籌款

案情指，阮在案發期間發起過多項募捐計劃，包括售賣曲奇為一名被控暴動的的19歲少女A籌款，並會透過其小舅黃天昊的帳戶收款。惟警方發現，並無A的被捕資料，又發現阮及其妻子張倚雯曾在WhatsApp討論創作虛構A及其背景，並訂購第三方的曲奇訛稱由A製造，又稱售賣得益會用以資助A。

阮曾把逾100萬元轉至馬會戶口

2021年3月至2022年2月期間，黃的戶口收取3907筆款項，總數逾200萬元，其中與A 有關有1657筆款項，涉款逾71萬，期內黃的戶口被多次提款合共約165萬元，款項均存入阮的帳戶，阮又將逾100萬元轉賽馬會戶口用作賭博。

阮民安發佈的煽動言論包括詛咒及嘲諷警員及法官。(詳看下圖)

用其社交媒體發布詛咒警員

此外，阮又透過其Facebook和Instagram帳戶，多次發佈煽動性帖文，包括在高級女督察林婉儀殉職時寫：「值得慶祝的好消息」、「淨係笑，香檳都唔飲返杯，會唔會太唔夠重視啦」；他又詛咒被野豬咬傷的男警細菌入血，稱：「最緊要人有事」，又謂：「成日聽啲老人家講香港啲野豬好有靈性，專咬仆街」等。

亦有帖文詛咒法官

除了警察，國安法指定法官蘇惠德傳因心臟病入院，阮發帖文稱其病情是其「報應」，又發文稱：「呢兩年，有好多畫面，事情都令到我哋好傷『心』。但回頭一看，原來有得傷『心』都絕非必然。至少，阿蘇鳩官就冇『心』可以傷了。慘」，又稱「香檳，READY？」

曾發布宣陽港獨等言論

其他煽動言論包括：對行政長官作無理憎恨、宣揚港獨、指「手足」被捕是政權不公、歌頌2019年中大暴動案的社運人士、《立場新聞》和《蘋果日報》因報道真相而「被消失」等。

案件編號：DCCC 424/ 2022