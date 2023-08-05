許樹昌：流感活躍度升將迎高峰期　第三代新冠疫苗料數月內可引入

流感活躍度過去數個星期不斷上升，據最新數據顯示，現時流感整體活躍程度上升至8.64%，貼近判斷是否踏入高峰期的9.21%基線水平。中大醫學院內科及藥物治療學系系主任許樹昌今（5日）在電台節目表示，流感活躍程度持續上升，與高峰期的基線水平距離相近，預料會再踏入流感高峰期，但參考上次流感高峰期經驗，料今次同樣未必出現大爆發。



另外，許樹昌又指，外國藥廠正研發第三代新冠疫苗，即針對XBB病毒的單價疫苗，研究顯示抗體效果不錯，料本港最快數月內可引入。



許樹昌今（5日）在電台節目表示，流感活躍程度持續上升，與高峰期的基線水平距離相近，預料會再踏入流感高峰期。（資料圖片）

據新一期的新冠肺炎及流感速遞的最新監測數據顯示，流感過去一周整體活躍程度持續上升至8.64%，而公院診斷為流感的入院率為 0.34，貼近踏入流感高峰期的基線水平。許樹昌今在商台節目表示，現時流感活躍程度與高峰期的基線水平距離相近，預料會再踏入流感高峰期，但由於仍有不少人帶口罩，加上上次流感高峰期亦只是維持兩個月，料今次同樣未必出現大爆發，「可能有啲小爆發。」

過去數日再有一名幼童因感染流感死亡，今年四宗與兒童流感相關的死亡個案，全部都未接種疫苗。不過，現時大部分的流感疫苗已過期，許樹昌表示，每年都會經歷無疫苗的真空期，認為市民無須過分擔心，因為9月底至10月初又會有新一批的疫苗，而在真空期期間，市民可以保持個人衞生，人多時帶上口罩。

外國藥廠正研發第三代新冠疫苗 料本港最快2月內引入

至於新冠病毒方面，許樹昌表示，南韓、新西蘭及新加坡等地疫情有回升，故市民外遊時要提高警覺。他亦提到，外國藥廠正研發第三代新冠疫苗，即針對XBB病毒的單價疫苗，目前研究顯示抗體效果不錯。

他預料，本港最快2至3個月內可引入有關疫苗，若當時社區仍流行XBB病毒，有望可減少感染率，市民亦無需再頻密地打針，估計一年接種一次便可。不過他提醒，如高危組別包括長者和長期病患者，應及時接種加強劑，不應等第三代疫苗。

議員倡研資局去「英語化」 許樹昌：評核學者具名氣 助保研究質素

另外，立法會教育事務委員會上月討論大學教資會和研資局的組成及撥款機制等，會上多名議員質疑非本地委員由「英語體系」學者主導，促檢討架構。許樹昌表示，現時不少醫學研究都是由海外、國內及香港專家做評核人，大約有4至5人。由於相關評核人都不少為有名氣的教授，故有助保持研究的質素，從而提升大學及教授的國際評名。他憂慮，如沒有外國教授評核，或損研究的質素，強調香港為中西文代結合的地方，反應鼓勵更多海外的教授協助提升本港的學術水平。

政府正研究設立類似美國食品及藥物管理局的藥物審批機構，許樹昌表示歡迎政策，因鄰近的新加坡近年推出不少措施吸引藥廠到當地發展，故相關政策料可吸引海外藥廠落戶香港，又期望港府可推行生物樣本「過河」政策，減少現時樣本互通的限制。