天文台長陳栢緯：料今年強颱風比例增、移動較慢　路徑不穩更難測

東亞地區近日接連有多個颱風來襲，天文台台長陳栢緯今早接受電台節目訪問時表示，除颱風泰利的路徑比較穩定外，其餘的熱帶氣旋如吹襲福建的杜蘇芮、及吹襲沖繩的卡努，預測路徑都存在極大變數，更難預測颱風路徑。他又指，天文台維持預測今年有4至7個熱帶氣旋襲港，雖然颱風數目不會有大變化，惟強強颱風的比例會增加、颱風移動較慢，亦較易吹向北部地方。



近日天氣炎熱，他表示，因應天氣暖化及厄爾尼諾現象，今年氣溫與年初預測時一樣，會比正常偏暖，而平均氣溫會進入10大高溫氣溫。



▼7月17日 颱風泰利襲港▼



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踏入夏季亦是打風的日子，惟近日不少颱風的預測路徑經常有變。天文台台長陳栢緯表示，除颱風泰利的路徑比較穩定外，其餘的熱帶氣旋如吹襲福建的杜蘇芮、及吹襲沖繩的卡努，預測路徑都存在極大變數，故更難預測，惟暫不知為何會有相關現象。

他以強颱力杜蘇芮為例，一時指會吹襲香港、一時又指會吹襲台灣，「好難估計路線，睇邊到唔好彩。」他表示，強颱力卡努亦有同一情況，其北上的路徑走得很慢，加上吹南風，會將海水湧到海岸。

天文台新任台長陳栢緯表示，除颱風泰利的路徑比較穩定外，其餘的熱帶氣旋如吹襲福建的杜蘇芮、及吹襲沖繩的卡努，預測路徑都存在極大變數，更難預測颱風路徑。（資料圖片／廖雁雄攝）

未來用人工智能工具監察颱風

至於香港方面，他表示，天文台維持預測有4至7個熱帶氣旋襲港，惟現時掌握的數據不多，很難說到當時的威力。他亦指，雖然颱風數目不會有大變化，惟強颱風的比例會增加、颱風移動較慢，亦較易吹向北部地方。

近日有不同地方的預報系統對颱風都有不同預測，市民應相信那個呢？他表示，各地預測僅可作參考，要準確預測天氣，需要看不同氣象局的分析，解讀背後其作出此預測的原因，而天文台的預報員則會做相關工作並整合作出預測，故市民應留意天文台的發放的訊息。他又指，天文台未來會利用人工智能，另亦會透過在衛星安裝雷達，監察颱風。

今年平均氣溫料成本港十大最高氣溫

近日天氣炎熱，他表示，因應天氣暖化及厄爾尼諾現象，今年氣溫與年初預測時一樣，會比正常偏暖，而平均氣溫會進入10大高溫氣溫。另外，他亦指，並提到香港近日多了局部地方出現大雨，「香港無廣泛暴雨，但局部地方去到黑雨嘅程度」，故亦已就極端氣溫、大雨或颱風時加強提示。