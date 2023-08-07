日本核廢水｜謝展寰斥日方像掃垃圾到鄰居門口　傷及別人並不道德

就日本可能於本月排放福島核污水入海，環境及生態局局長謝展寰今日（7日）在報章撰文，引述日方指核污水將會經過多次處理程序，排放到海裏也不會影響生態和食物安全，甚至可以飲用之說，質疑世上曾有很多設計優良的設施，在多重安全保障之下，都因為各種原因，出現問題造成莫大損害。

謝展寰批評，日方把核污水排海，與把垃圾掃在鄰居的門口，以及為自己的益處或方便，作出可以讓別人不便甚至傷害別人的行為，是不應和不道德。



環境及生態局局長謝展寰今日在《大公報》撰文，解釋日本一旦日本排放福島核污水入海，特區政府必須收緊管制來自日本水產，是為了保障香港的食物安全和市民健康。他引述日方人員經常指出，福島核污水將會經過多次處理程序，除去絕大部分的輻射物質，不能除去的氚，也會經過大量稀釋，使濃度降至飲用水標準下的七分之一，所以排放到海裏也不會影響生態和食物安全，甚至可以飲用。日方因此一直用「處理水」一詞，取代「核污水」。

但謝展寰質疑日方說法，表示「世界上曾經有很多設計優良的設施、系統和操作，在多重安全保障之下，都因為各種未能預計的原因或人為錯誤，出現問題造成莫大損害，例子比比皆是。」他指福島事件發生後這12年，確實有幾次發現福島海灣捕獲的魚核輻射超標，但都只是輕微超標。

他指出，核污水是曾經接觸核反應芯的污水，含有大量不同的輻射物質，他引本地專家的文章指出，輻射物質可以在海洋環境和生物中積累，30年是很長的時間，所以絕對不能輕視核污水排海所帶來對海洋生態和食物安全的風險，「雖然日本政府信誓旦旦地說不會出現問題，我相信這些都是許多人仍然表示不信服和擔心的原因。」

謝表示，最近聽到有新說法指，搭飛機和坐巴士也會面對風險，不能要求零風險，只要經處理後的福島核污水達到一定標準，就算是有風險，香港政府也應該接受，不必採取防範措施。他批評這說法混淆了兩個重要的概念：自願性的風險和非自願性的風險，稱搭巴士或搭飛機是個人選擇，不是這個人不知道有風險，而是他為了達到某種目的，願意接受相關風險。這和運動員們明知道進行某些運動項目會有可能受傷，但也樂意參與的道理相類似。

他又指，隨着污水處理技術和水平提升，香港以及很多其他地方都開始為經處理後的生活污水尋找重用或灌溉等用途，盡量避免排海。若處理後的福島核污水真是這麼安全，在本土尋找使用或處理方法，應該是最受歡迎和最合情理的做法。把核污水排海，既造成海洋生態和食物安全的風險，也必然會引起鄰近地區的緊張，這是自然和合理的反應。

謝展寰在報章撰文批評日方排放核廢水不道德。（資料圖片/蘇煒然攝）

他提到，香港雖是彈丸之地，卻是日本第二大食物出口的地方，很多港人喜歡日本食品，四處都開設有日本餐廳，從事和日本食品相關行業的人數亦眾多。日本計劃核污水排海，會令很多市民擔心日本食品可能會不安全，不少日本餐廳經營者表示現時生意已經受到影響，一旦日本真的把核污水排海，必然會帶來衝擊，業界估計會有不少日本餐廳結業。

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他又引報道指，日本不同漁業協會亦反對把核污水排海，影響日本水產的形象和造成龐大損失，可見香港和日本兩地人民的利益其實是一致的。他重申，如果日本政府不改變單方面決定把福島核污水排入大海，特區政府也別無選擇，唯有採取相應措施來保護香港的食物安全和市民健康。