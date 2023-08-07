西貢鯨魚．直擊｜解剖程序完成　部分鯨魚屍體今埋葬萬宜水庫西壩

7月中於西貢出沒的布氏鯨，在上月底被發現浮屍牛尾海。漁農自然護理署早前聯同香港海洋公園、香港海洋公園保育基金及及香港城市大學的專家為鯨魚解剖，並在昨（6日）宣布將在今日把部分鯨魚屍體在萬宜水庫西壩附近就地掩埋。



記者今早到達萬宜水庫西壩附近觀察，現場所見，今早約10時，漁護署人員剛到場，鯨魚屍體仍放置於的平地，現場暫未見已挖好的地洞，暫時未有異味。



▼8月1日 海洋公園專家解剖鯨魚遺體查死因▼



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誤闖香港水域的布氏鯨在上月底被發現浮屍牛尾海，其背部背鰭位置有新傷口，惟死因至今仍未明。漁護署在上周二（1日）聯同香港海洋公園、香港海洋公園保育基金及及香港城市大學的專家為鯨魚解剖，現時已完成解剖程序，將在今日把部分鯨魚屍體在萬宜水庫西壩附近就地掩埋。

記者今早到達萬宜水庫西壩附近，現場所見，今早約10時，漁護署人員剛到場，鯨魚屍體仍放置於的平地，現場暫未見已挖好的地洞。

漁護署昨日表示，相關決定經諮詢相關專家和參考了一些處理鯨魚屍體的方法，而工作人員掩埋鯨魚屍體時，會採取合適處理程序，確保整個過程符合衞生和消毒要求，以及合乎環境保護原則。待屍體自然腐化後，會運至香港海洋公園作研究用途。

▼8月1日 海洋公園專家解剖鯨魚遺體查死因▼

