再有兒童嚴重流感個案　16歲長期病男童併發休克　情況穩定需留醫

一名有長期病患的16歲男童本月4日起發燒、咳嗽和嘔吐，翌日（5日）因徵狀惡化到將軍澳醫院急症室求醫，同日轉送基督教聯合醫院接受診治，呼吸道樣本經化驗後，證實對甲型流感（H3）病毒呈陽性反應，臨床診斷為甲型流感併發休克，經治療後情況穩定，現時仍然留院。衞生防護中心初步調查顯示，病人潛伏期內沒有外遊，他的家居接觸者現時沒有出現病徵，中心正繼續調查。



基督教聯合醫院。（資料圖片）

衞生署衞生防護中心今日（7日）正調查一宗兒童感染甲型流感嚴重個案，個案涉及一名有長期病患的16歲男童。他於4日起發燒、咳嗽和嘔吐，翌日（5日）因徵狀惡化到將軍澳醫院急症室求醫，同日轉送基督教聯合醫院接受診治。

病人的呼吸道樣本經化驗後，證實對甲型流感（H3）病毒呈陽性反應，臨床診斷為甲型流感併發休克。病人經治理後情況穩定，現時仍然留院。衞生防護中心初步調查顯示，病人潛伏期內沒有外遊，他的家居接觸者現時沒有出現病徵，中心正繼續調查。

衞生防護中心發言人指，流感可於高危人士引致嚴重疾病，而健康人士亦會受影響，除個別有已知禁忌症人士外，所有年滿六個月或以上的人士都建議接種季節性流感疫苗，而有較高風險患上流感及其併發症的人士，包括長者及兒童，應盡快接種流感疫苗。發言人又指由於人體在接種疫苗後需約兩星期產生抗體，市民應及早接種，預防季節性流感，有關疫苗接種計劃的詳情可參閱衞生防護中心網站。

發言人續指，同時患上流感與2019冠狀病毒病的患者有較大可能出現嚴重併發症和死亡，接種流感疫苗與新冠疫苗同樣重要，尤以兒童、社區安老及居於院舍的長者更應盡快接種。市民亦應注意良好個人和環境衞生，以防感染流感及其他呼吸道疾病。