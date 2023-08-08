西貢鯨魚｜直擊布氏鯨葬萬宜水庫西壩旁　工作人員切割骸骨

7月中於西貢海域出沒的布氏鯨上月底（31日）突死亡，屍體解剖程序已經完成，漁農自然護理署決定將遺骸就地在萬宜水庫西壩附近掩埋，待屍體自然腐化後，料需數月至兩年時間，其後專家會「起骨」，再運往海洋公園作日後研究用途。

漁護署昨日（7日）完成勘察，今早（8日）「動工」正式就地掩埋屍體，並呼籲市民不要到附近觀看，以免發生危險。



8月8日，漁護署人員到西貢萬宜水庫西壩掩埋布氏鯨屍體



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記者現場所見，日前解剖布氏鯨的地方，屍體部份位置只餘骨架，有部份則仍有血肉相連。

屍體解剖湧出大量昆蟲

在上午九時許，工人到場用挖泥車挖地，估計用來埋葬鯨魚，有指土坑要深於8至10米。大約10時左右，解剖人員揭開鯨屍的帆布，隨即傳來陣陣臭腐屍味道，就連挖泥車的汽油味都蓋不住。解剖人員用利刀切開鯨魚鰭部及尾部，大量昆蟲湧出，連解剖人員都「嘩」一聲向後彈開。

▼7月31日 游入西貢鯨魚（布氏鯨）魂斷牛尾海▼



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需挖8至10米深土坑埋葬鯨魚 最快數月自然腐化

漁農自然護理署早前聯同香港海洋公園、香港海洋公園保育基金及及城市大學的專家解剖鯨魚屍體，目前相關程序已完成。署方周日（6日）表示，工作人員掩埋鯨魚屍體時，會採取合適處理程序，確保整個過程符合衞生和消毒要求，以及合乎環境保護原則。待屍體自然腐化後，骸骨會運至香港海洋公園作研究用途，並計劃將來把鯨魚骨骼製成標本，用作保育教育的用途。

現場消息指，掩埋鯨魚需要挖8至10米深的土坑，動用60多包沙。香港海豚保育學會會長鄭家泰早前曾表示，估計署方需動用工程挖泥機挖一個較大的坑洞，用泥土將鯨魚屍首就地掩埋，透過不同物質加速腐化程序。

鄭家泰指，自然腐化的所需時間，需要視乎天氣等不同因素，一般最少以月計，甚至一至兩年時間，期間可能需要挖出部分鯨魚骨，以檢視屍體腐化進度。

▼8月7日 萬宜水庫西壩附近就地掩埋部分鯨魚屍體▼



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▼8月1日 海洋公園專家解剖鯨魚遺體查死因▼



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▼8月1日 海洋公園專家解剖鯨魚遺體查死因▼

