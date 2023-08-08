天瑜爸爸親證惡性肌肉瘤擴散至左肺　會積極治療：最擔心一對仔女

2018年罹患橫紋肌肉瘤後遭遇醫療事故，女童周天瑜慘成植物人，事發後，天瑜爸爸一直為其女兒奔波。然而，天瑜爸爸周一（7日）在社交平台透露，可能因過去數年來奔波，加上長期抑鬱情緒，「現在終於把自己身體搞垮了」。他今日（8日）向《香港01》親證在上月中確診惡性肌肉腫瘤，已經擴散至左邊肺部，需待本月底才可得知其治療方案。



他直言，因天瑜事件對公院治療有憂慮，加上擔心身體情況，故如非必要不想作電療或化療，「唔係好怕死，最擔心都係一對仔女。」他表示會積極面對治療，希望可以做一個好的榜樣予其他病人，「我都無放棄，希望佢哋都唔好放棄。」



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天瑜爸爸周先生今早接受《香港01》電話訪問稱，5月時發現右手手臂腫了一塊，開始時以為是肌肉拉傷了，後往公院求診，在上月中證實是毒性高的惡性腫瘤，而且已經擴散至左邊肺部。

他表示，在收到消息後當刻感到十分憂慮，「我唔係好怕死，最擔心都係仔女。」他續指，兒子過往都十分依賴他，加上天瑜現時仍睡在醫院，且跟醫管局民事索償的行動未完結，但他最關心的是太太，因至今仍未敢親口告訴太太相關消息，但可能稍後時間亦向她坦白，「因為身體情況咁都暪唔住。」

他又指，需待月底才可得知其治療方案，但主要為電療、化療和做手術。他補充因為天瑜事件對公院治療有憂慮，加上擔心身體情況，故如非必要不想電療或化療，而現時其亦有找中醫治療，看可有否幫助。

他估計，在這數年長期存於抑鬱的狀態而引發癌症，不過，他直言，為天瑜取回公道是心願，未來會積極面對治療，亦希望可以做一個好的榜樣予其他同樣有抑鬱症病人，「我都無放棄，希望佢哋都唔好放棄。」