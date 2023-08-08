涉Onlyfans等平台賣相後流出求助增　前度私密影像放連登困擾兩年

性暴力受害人支援機構風雨蘭今日（8日）公布，過去兩年共處理646個影像性暴力相關求助個案，其「下架支援」服務於多個網上平台協助處理共1,342項在未經同意下發布的私密影像內容，當中89%獲成功移除。



風雨蘭今日引述一名「下架支援」服務使用者的遭遇，指求助人自行向通訊程式「流出」群組要求移除影像時，經歷難堪，因有管理員要求他證明自己身份，甚至有管理員要求下架後要求問回報：「幫你冇問題，你有咩著數俾我？」



涉Onlyfans及Patreon售賣或展示自己照片後流出求助增加

風雨蘭今日發表性暴力相關求助個案數字報告，有超過半數事主皆與肇事者相識，但風雨蘭資深倡議主任簡敏棋指，留意到近一兩年出現更多人在Onlyfans及Patreon等網上平台出售或展示自己照片，但其後照片流傳在其他網站平台，故亦多了此類求助者。

風雨蘭：近兩年處理逾千私密影像舉報 89%成功移除

機構指，從2021年4月至今年3月，共處理646個影像性暴力相關求助個案（按人次），跟進了當中1,342項未經同意下被發布的私密影像，並成功移除89%內容。在機構三個服務年度內，求助個案明顯上升，由第一年度即2020年4月至2021年3月的173宗，分別升至第二、三年度的312宗及334宗，重複求助亦常見。

散播影像者27.5%屬親密伴侶 男性求助者佔22.2%

機構報告顯示，受害人以女性居多，佔71.3%，男性亦佔22.2%。超過半數的受害人與散播影像肇事者相識，其中有27.5%屬親密伴侶。另外，報告指有39.8%的個案為雙方同意拍攝親密影像但其中一方不同意分享流傳。

前度將私密影像放上連登 擾攘兩年未移除

機構分享其中一個「熟人犯案」個案，求助者Jess(化名）的前度將其私密照片及影片上傳至連登討論區，雖然Jess嘗試解決問題，包括報警及發電郵給連登，但仍於事無補，受困擾近兩年：「真係覺得好無助，好唔開心，我已經差唔多放棄咗，當時係抱住一個好絕望的心情。」

影像流出求下架 被平台管理員問：「有咩著數畀我」

風雨蘭引述的另一「下架支援」服務使用者 Nick （化名）的遭遇，求助人自行向通訊程式「流出」群組要求移除影像時，經歷難堪，因有管理員要求他證明自己身份，甚至有管理員要求下架後要求問回報：「幫你冇問題，你有咩著數俾我？」

機構報告指，私密影像主要有五種傳播渠道，以色情網站居多（42%），其次為社交媒體平台（25%）、搜索引擎（22.7%）、內容農場（5.3%）及圖片上傳網站（5%）。風雨蘭資深倡議主任簡敏棋表示，最難移除影像的則為色情網站及內容農場，因為往往難於聯絡網站管理員。

風雨蘭籲檢視私密影像定義

同時，機構發現不少個案曾考慮向個人資料私隱專員公署求助，惟公署按其現時定義下，如發佈私密影像的同時未有其他資料被披露，即使影像涉及容貌亦難以按相關法例作跟進。簡敏棋建議，私隱公署進一步檢視私密影像在何層面可被定義為個人資料，以更積極方式協助被散播私密影像的當事人。

另外，她亦呼籲網絡平台建立針對未經同意之私密影像的政策及處理指引，互聯網業界亦應建立相關行業標準及慣例，以從不同層面有效回應影像性暴力之問題。