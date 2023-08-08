洪水橋及厦村新發展區擬採無軌電車　議員：根本係膠轆嘅輕鐵

政府擬在洪水橋／厦村新發展區規劃環保運輸走廊，土木工程拓展署早前公布綠色運輸系統可行性研究，建議採用環保路面模式，包括環保巴士系統及無軌電車。屯門區議會地區設施管理及環境衞生委員會今早（8日）討論相關項目，屯門區議會副主席黄丹晴指無軌電車與輕鐵無異 ，稱「根本係膠轆嘅輕鐵」，亦有議員擔心道路使用權的問題。



+ 2

黄丹晴擔心重現輕鐵路權問題

報告中提出在發展區內建造環保巴士系統及無軌電車，黄丹晴認為無軌電車功能與現存的輕鐵無異，形容感覺如輕鐵巴士版。他表示作為屯門人，與輕鐵共存30年深知其弊處，包括道路使用權及訊號問題。他續指，屯門區本身已存有路權以致交通擠塞問題，認新運輸系統在十字路口交接時，需要澄清路權問題。

對於土拓署提出兩項選擇，黄丹晴表示理解環保巴士例如鉸接巴士的概念，它有專屬路權及具有彈性行車路線，又可以在一般道路行駛，但直言無軌列車「根本係膠轆嘅輕鐵」。他指該列車雖然無軌，但如未來延申發展路線仍需興建專用道路， 又認為沒有可能與其他交通工具共用道路，並且須額外興建機房、設置新系統，使成本大大提高，亦不希望重蹈覆轍輕鐵的訊號不良問題。

陳有海表示對方案持開放態度，亦問及道路使用權、造價及可行性，並建議路線延伸是兆康站。土木工程拓展署總工程師鍾樂展回應指，環保路面列車造價較便宜，與高架列車相比相差一倍，又指香港未有相關交通工具，故希望透過今次計劃引進先進創新環保系統。

洪水橋厦村新發展區擬建無軌電車。（資料圖片）

鍾樂展表示，環保路面模式好處是無需實體軌道、低地台設計方便市民等，並可隨時加減巴士或列車班次。他提及，早已在洪水橋及元朗南新發展的初期，預留足夠空間給綠色運輸系統，有條件實行計劃。他又指，該系統會以專道形式運行，對區內交通不會造成衝突，亦不會佔用其他交通空間。

運輸署：繁忙路口不排除有路權優先權

至於道路使用權方面，鍾樂展表示無可避免兩者會有路口相連，如在繁忙道路會使用分層分隔方式，非繁忙路段則會共用道路。他續指，共用路口有足夠容量共同使用，並碟會讓某一個工具行先，籲大家無需擔心。

運輸署高級工程師文家豪則同樣指，繁忙路口將會用分層分層方式設計，而非繁忙路口因設計上未有定案，會因應場地及車流量再一併考慮，指出不排除會有路權優先權。

當局預計泥圍至流浮山 需時約22分鐘

綠色運輸系統走線建議全長約 16 公里，貫通洪水橋/厦村新發展區和元朗南發展，陳有海亦關注整條道路的行車時間及時速限制。

鍾樂展指出，現時洪水橋/廈村新發展區中，洪水橋站至第二期北面發展的工商廈地區的道路為4.5公里，預計行車需時約12分鐘，平均速度每小時為20公里。他強調該時速為平均速度，當中已預留時間停車及乘客上落車，指行駛期間一定碼止20公里。

建議綠色運輸系統走線。（文件截圖）

陳有海聞言後則笑稱「咁咪同香港電車一樣咪咁慢」，並再次提問綠色運輸系統的16公里所需時間。鍾樂展回應指，現時初步將分為3段路線，第一段路線為泥圍至流浮山，預計行車時間需要約22分鐘。