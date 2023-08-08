韓國童軍大露營︱香港部份團員明早首爾回港　有家長不滿撤離太急

早前傳出有數以百計參加者中暑的韓國「第25屆世界童軍大露營」，因颱風卡努或直撲當地要提早結束，香港童軍總會代表團約460多名童軍成員今日（8日）陸續從全羅北道營地撤離，轉赴距離約3至4小時車程的首爾。據了解，部份香港代表團成員將於明早（9日）搭乘童軍總會及韓國政府協調的航班從首爾回港。



不過，有家長認為今次撤離行動太急，其小朋友剛從營地趕往韓國政府安排的場地休息，就被要求在凌晨12時（韓國時間）出發至機場乘坐明早航班，「洗唔洗急到走難咁......（全部回港）係咪真係一個最好方法？」



「第25 屆世界童軍大露營」提早結束，香港童軍總會代表團有460多名童軍成員，均在今日離開營地。據了解，港代表團將會分別由明日及周五由首爾回港，首批明早獲乘坐童軍總會及韓國政府協調的航班回港。

雖然大露營多次被指環境惡劣，惟有子女在營地的家長潘小姐指，大部份香港童軍都在當地玩得很開心，「無話過想走」，加上大家都明白童軍就是要面對不同困難，她的子女對要提早結束感到不開心，而以其小組來計，有一半童軍家長都同意子女繼續留在韓國，惟總會未有理會，堅持要全部的童軍在三日內回港。

她表示，留意到其他國家的童軍代表團都可以選擇留在韓國直至童軍大露營結束，質疑港方將所有小朋友送回港是否「最佳方法」。她解釋，現時太急回港可能較為危險，而總會以「通知」而非向家長查詢意願，就安排小朋友坐航班回港，指部份家長可能未必在港可以照顧子女，「都係啱啱先收到佢話聽朝就返。」

她又指，小朋友剛從營地趕往韓國政府安排的場地休息，就須凌晨12時出發往機場乘坐明早的航班，她質疑，現時韓國情況是否如此嚴峻需要立即離開，認為今次的撤離行動太急，「洗唔洗急到走難咁？」