港大修規程增損校聲譽條款　16名港大校董反對稱扼殺自由討論文化

香港大學計劃修訂《香港大學規程》，將「損害大學聲譽」的行為納入為一項可由校長交予紀律委員會處理的投訴。16位港大校董今日向立法會有關小組委員會提交意見書，表明強烈反對有關條款，認為若校方運用權力不當，將扼殺自由討論的文化。另外，意見書亦提到對大學紀律委員會任命機制修訂有所保留，質疑為何無將學生小組經由選舉產生的原則納入修訂。



16位港大校董今日向立法會有關小組委員會提交意見書，強烈反對港大規程「損害大學聲譽」條款。（資料圖片）

若大學批評被指損校譽 憂扼殺自由討論

16名港大校董包括學生和校友代表在意見書表示，大學提出修訂港大規程應建基於恰當的程序及充分的討論，強烈反對校方增加「損害大學條款」作為紀律委員會召開聆訊的原因，認為港大提供的立法會參考資源摘要的理據有欠妥當。

意見書提到，大學要實現課堂內外的知識推廣，學術自由和言論自由至關重要。例如大學應接受合理的批評，不過該等批評亦可能被指導致大學名譽受損。他們擔心若校方運用權力不當，將扼殺自由討論的文化。

港大將修訂大學紀律委員會任命機制，當中的學生小組由以往大學評議會委任，改由教務委員會委任。16名港大校董對有關修訂有所保留，批評校方無將學生小組經由選舉產生的原則納入規程修訂，而僅在教務委員會通過的《紀律委員會組成程序》提及選舉機制，質疑是令教委會有權繞過立法會更改學生成員的任命辦法。

港大將修訂大學紀律委員會任命機制，16名港大校董對有關修訂有所保留。（資料圖片）

修訂規程無列明學生成員經選舉產生 促校方解釋

意見書提到，《規程》訂明校務委員會和教務委員會的學生成員，須為經由選舉產生的全日制學生，紀律委員會的相關條文卻有所不一，認為校方須於立法會解釋理據。

根據現行機制，紀律委員會審理每宗案件時，教務長會根據教師和學生小組名單的排行「位次」，即小組成員姓名的英文字母次序排行，分別委出3名教師和2名學生。16名港大校董反對修訂規程時，刪去有關「位次」（order of precedence）的條文，質疑新修訂下教務長是根據什麼原則委出5人審議案件，促校方須明確界定5人小組的任命理據，「避免教務長為了產生對某些個人不利的結果，而行使不受約束的酌情權作出該等任命」。