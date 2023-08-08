港隊世界警察及消防運動會創最佳績　陳國基：別有用心人士政治化

在加拿大舉行的第20屆世界警察及消防運動會結束，香港代表隊分別獲得97面金牌、90面銀牌以及88面銅牌，成歷屆最佳成績，其中兩項田徑項目更破大會紀錄。 代表隊今（8日）回港，政務司司長陳國基表示，是次成績鼓舞，但指當地有人向港隊代表示威，批評是別有用心人士將國際體壇盛事政治化以及污名化。



第20屆世界警察及消防運動會日前結束，香港代表隊獲得共275面獎牌，分別為97面金牌、90面銀牌以及88面銅牌，成歷屆最佳成績。

陳國基指，運動員獲獎並非偶然，是通過艱苦訓練獲得的結果，為「香港人嘅驕傲」。他指，運動員在加拿大被別有用心人士拍攝容貌、追蹤，在在加拿大的機場、街道和會場外遇到叫囂、高舉標語，仍秉持堅毅克制的精神，在賽事中全力以赴，展示了作為特區政府紀律部隊精銳鋼煉的專業表現。他又批評，這是別有用心的行為，企圖將國際體壇盛事政治化以及污名化。

他繼指，今次事件印證了亂港勢力仍死心不息，在不同場攻擊香港紀律部隊，試圖抹黑香港，破壞香港國際形象。他又表示，現時面臨的風險挑戰會越來越多，西方國家以及外部勢力將會繼續等候機會抹黑一國兩制成功實踐下的香港。未來將聯同社會各界貫徹「有法必依、執法必嚴」，保護香港、國家安全。