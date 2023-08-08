菲籍女調酒師認虐待寵物兔致骨折　終須人道毀滅　官斥殘酷兇狠

菲籍女調酒師涉將1歲半兔子放在底部充滿夾縫的籠子內飼養，致其腿部骨折及擦傷。她其後聯絡義工組織，聲稱無力照顧兔子，事件才得以揭發，惟兔子病情惡化，終須人道毀滅。調酒師今（8日）在西九龍法院承認兩項殘酷對待動物罪，求情稱事件令她心碎，但裁判官質疑其說法，批評被告殘酷兇狠，下令她須還押至8月22日判刑，待索取背景及社會服務令報告。



被告 ESPLANA Aeprille Anne Mangadap（29歲，調酒師，菲律賓籍），承認兩項殘酷對待動物罪。

被告聯絡義工組織 稱兔子斷腳 無法繼續飼養

案情指，2022年8月16日，被告聯絡義工組織，聲稱她的1歲半寵物兔斷腳，她無法繼續飼養。翌日，組織義工上門接走兔子，發現兔籠底部充滿夾縫，或會導致兔子容易跌倒及骨折。此外，兔子非常瘦弱，左前腿明顯骨折，左後腿則嚴重擦傷，走動困難。義工遂拍下照片，並將兔子送往治療。

醫療報告顯示，兔子身上有新舊骨折傷痕，留醫一周後出院，此後交由義工照顧，但其後因為情況惡化，數天後終被人道毀滅。被告其後被捕，警誡下聲稱兔子曾交由前男友照顧月一個月。她承認曾發現兔籠不適合兔子居住，兔子亦曾因從床上跳到地下而受傷，但她沒有帶牠去看獸醫。

裁判官指本案是他見過最嚴重的案件 兔子四肢骨折至完全斷裂 關節脫臼 肌肉萎縮

辯方求情指，被告因需外出工作，故將兔子留在家中交由母親照顧，但疑因兔籠底部夾縫過大導致弄傷，事發後她立刻尋求義工組織協助。辯方形容，事件令到被告心碎，亦是一場悲劇，她日後不會再養寵物。

裁判官曾慶東指，兔子四肢骨折至完全斷裂、關節脫臼、肌肉萎縮等，質疑如果情況真的讓被告心碎，為何她要如此對待兔子？曾官直言，本案是他見過最嚴重的案件，亦不認為被告在說真話，直斥她殘酷兇狠，並下令她還押候判。

案件編號：WKCC626/2023