內地客發文稱蘭桂坊遇黑的濫收車資　楊潤雄：相信執法部門有行動

有內地旅客在內地社交平台抖音及小紅書發放片段，提及香港的士司機服務，更有人指由蘭桂坊回到位於銅鑼灣的酒店路程約5公里，卻遭4架的士拒載、甚至有多名司機開價200元。



文化體育及旅遊局局長楊潤雄回應時強調，政府對的士濫收車資的態度十分明確，不論對旅客還是本地居民均不應發生，相信執法部門會採取適當行動，並希望不要被一小撮違法的士司機影響整個香港或的士業界的聲譽。



楊潤雄今（9日）出席啟動郵輪碼頭活動後，被問到有旅客遭遇「黑的」事件，並回應指政府對的士濫收車資的態度十分明確，一直以來這些非法行為，無論對旅客或對香港居民都不應該發生，相信執法部門會採取適當行動，打擊這些違法的士司機。

楊又說，相信絕大部分的士司機會依足法例和香港的做法，冀堅守香港是好客之都，並稱的士服務大部分都是守法的從業員，希望不要被一小撮違法的士司機，影響整個香港或的士業界的聲譽。

文化體育及旅遊局局長楊潤雄指政府對的士濫收車資的態度十分明確，不論對旅客還是本地居民均不應發生。（資料圖片/余俊亮攝)

的士小巴商總會理事長周國強今在電台節目稱，有關司機濫收車資做法離譜，並強調在資訊發達的現今社會，「一粒沙」都容易影響整個行業形象。他建議，應容許警方以簡易治罪條例發告票，檢控濫收車資或拒載揀客的司機。他稱相關做法不需經法庭傳召旅客上庭作証，可以加強阻嚇力，否則「黑的」只會有恃無恐。

的士服務質素委員會成員李鎮強則表示，一直有跟進蘭桂坊「黑的」問題，並要求警方多放蛇執法，惟「樹大有枯枝」。他強調，夜更的士司機經營困難也不代表可濫收車資，並重申濫收車資及兜路都屬於違法，要「零容忍」，並同意政府推行的士司機扣分制。