內地客發文稱蘭桂坊遇黑的濫收車資 楊潤雄：相信執法部門有行動
撰文：何瑞芬
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有內地旅客在內地社交平台抖音及小紅書發放片段，提及香港的士司機服務，更有人指由蘭桂坊回到位於銅鑼灣的酒店路程約5公里，卻遭4架的士拒載、甚至有多名司機開價200元。
文化體育及旅遊局局長楊潤雄回應時強調，政府對的士濫收車資的態度十分明確，不論對旅客還是本地居民均不應發生，相信執法部門會採取適當行動，並希望不要被一小撮違法的士司機影響整個香港或的士業界的聲譽。
楊潤雄今（9日）出席啟動郵輪碼頭活動後，被問到有旅客遭遇「黑的」事件，並回應指政府對的士濫收車資的態度十分明確，一直以來這些非法行為，無論對旅客或對香港居民都不應該發生，相信執法部門會採取適當行動，打擊這些違法的士司機。
楊又說，相信絕大部分的士司機會依足法例和香港的做法，冀堅守香港是好客之都，並稱的士服務大部分都是守法的從業員，希望不要被一小撮違法的士司機，影響整個香港或的士業界的聲譽。
的士小巴商總會理事長周國強今在電台節目稱，有關司機濫收車資做法離譜，並強調在資訊發達的現今社會，「一粒沙」都容易影響整個行業形象。他建議，應容許警方以簡易治罪條例發告票，檢控濫收車資或拒載揀客的司機。他稱相關做法不需經法庭傳召旅客上庭作証，可以加強阻嚇力，否則「黑的」只會有恃無恐。
的士服務質素委員會成員李鎮強則表示，一直有跟進蘭桂坊「黑的」問題，並要求警方多放蛇執法，惟「樹大有枯枝」。他強調，夜更的士司機經營困難也不代表可濫收車資，並重申濫收車資及兜路都屬於違法，要「零容忍」，並同意政府推行的士司機扣分制。