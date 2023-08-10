噪音管制修訂︱擬禁街舖以揚聲器叫賣　環保署：不斷重覆都好煩擾

環境保護署周三（9日）建議修訂《噪音管制條例》，包括擬禁止於公眾地方或附近範圍使用揚聲器進行叫賣，並作兩個月公眾諮詢。



環保署首席環境保護主任（評估及噪音）李志坤今日（10日）在商台節目解釋，自2017年起店舖以預製聲帶透過揚聲器叫賣情況加劇，環保署於去年收到店鋪叫賣造成噪音煩擾的投訴增至500多宗，當局「用盡權力」但情況未見改善，因此建議修例禁以揚聲器叫賣：「除咗大聲，不斷重覆都係好煩擾聲音......你落去（黑點）聽下，一個鐘聽幾十次（同一聲帶）。」



李志坤表示，一旦修例後，即使只在店內以揚聲器叫賣，但舖外街道的人可以聽到亦可能違法，包括將預製聲帶下載至手機再播放，但禁止範圍不包括商場內的店舖。



環保署周三傍晚發表諮詢文件，建議修訂現有《噪音管制條例》，禁止於公眾地方或附近範圍使用揚聲進行叫賣，叫賣內容為吸引他人注意貨物、商品或生意。當局指，如果於公眾地方或附近範圍使用揚聲器、但不是進行叫賣，例如商場戶外大型屏幕播放新聞、美食車播放音樂，播放與貨物、商品或生意並無關聯的內容，及餐廳食肆的入座編號等，則不屬修例建議下的叫賣行為，則不會禁止相關揚聲器的使用。

署方預計，大部分的店舖將不會受到修例建議影響，但店舖及商販，例如菜檔、肉檔、水果檔、酒吧、餐廳、流動小販、排檔商販、機頂盒成電子設備檔販等；臨時街站、路邊宣傳車及美食車或會受影響。