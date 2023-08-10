新冠肺炎｜多地爆EG.5變種病毒株　港6月已錄得　專家：毋須驚慌

新冠肺炎逐漸平穩，惟世界衛生組織（WHO）昨日（9日）宣布將新冠變異株EG.5列為「須留意的變種病毒株」，似乎再有新一波的疫情來襲。翻查資料，衞生防護中心早在6月底已報告本港有帶有EG.5病毒株的個案出現，而上周其病毒株佔整體個案為5.3%。



中大呼吸系統科講座教授許樹昌表示，EG.5其實亦是XBB的變種病毒株演變出來，而暫時沒有證據亦顯示相關病毒株會增加重症，只是傳播性較其他以往的病毒株高。他續指，現時難以評估其病毒株會否在港掀起新一波的疫情，市民毋須過度驚慌，而現時的口服藥亦對病毒有用。



▼3月1日 口罩令撤銷▼



+ 8

本港新冠肺炎個案在六月中開始回落，直至上周化驗所新增對新冠肺炎檢測陽性的數目僅為 468個。不過，新冠肺炎病毒再現變種，世界衛生組織（WHO）昨日（9日）宣布將新冠變異株EG.5列為「須留意的變種病毒株」，並展開追蹤。

EG.5亦為Omicron的變種病毒株，前身為 XBB.1.9.2， 其比起 XBB.1.9.2及XBB1.5，其中一個S蛋白（ S-Protein）出現了F456L的突變。截至上周一（7日），51個國家均有報告出現EG.5的變種病毒株，當中大部分來自中國。據世衛所指出，新的病毒株已佔全球新冠肺炎個案的17.4%，不過現未有證據比起其他目前傳播的Omicron變種帶來更多的公共衞生風險。

衞生防護中心早在6月底已報告本港有帶有EG.5病毒株的個案出現，而上周其病毒株佔整體個案為5.3%。中大呼吸系統科講座教授許樹昌表示，EG.5前身的 XBB.1.9.2，是印尼品種，其在1月開始已經出現，而現時EG.5分別佔美國及新加坡整體新冠肺炎個案的17%及18%。

中大呼吸系統科講座教授許樹昌表示，EG.5其實亦是XBB的變種病毒株演變出來。（資料圖片／盧翊銘攝）

他表示，現時EG.5僅為「須留意的變種病毒株」（ variants of interest）而非「須注意的變種病毒株（ variants of interest）」，而暫時沒有證據亦顯示到相關病毒株會增加重症，只是傳播性較其他以往的病毒株高。他續指，現時難以評估其病毒株會否在港掀起新一波的疫情，市民無須過度驚慌，而現時的口服藥亦對病毒有用。

至於新一代的新冠疫苗又是否可針對EG.5變種病毒株？他表示，由於EG.5前身為 XBB.1.9.2，故接種第三代疫苗亦有助減少病毒感染。許樹昌預料，第三代疫苗需先經過美國FDA審批，故最快要11月至12月底本港才可引入第三代疫苗。