13歲男童疑被老帥掌摑致視網膜脫落　穆斯林會：未知能否恢復視力

13歲回教男童懷疑因未背熟《可蘭經》被宗教學校的老師掌摑，致左眼出現飛蚊症和視網膜脫落，周三（9日）在東區醫院接受長達6小時手術。率先披露事件的香港穆斯林委員會會長Adeel Malik接受《香港01》訪問時指，涉事的13歲男童在香港出生，的巴基斯坦裔人，左眼接受手術後仍感疼痛，暫未知能否恢復視力，而其亦對教師掌摑他的事情感到驚慌和精神受創（traumatised），相信日後要心理專家和社工等跟進。

他表示，穆斯林委員會周二（8日）接獲投訴後，深感震驚，是多年來再次聽到有兒童被教師虐打的消息，亦是歷來最嚴重的一次，故鼓勵家屬尋求公義，而會方亦擬推出多項措施跟進，包括加強培訓宗教老師，以及要求宗教學校安裝閉路電視等。他又強調，決定公開今次事件，是希望引起公眾關注虐童問題，但並不希望事件致穆斯林群體和回教被污名化，強調任何人都有機會面對類似情況，希望外界着眼於虐童問題。



Adeel Malik向《香港01》透露，涉事男童為巴基斯坦裔，在香港出生，家人已移居本港多年，他暑假期間在鰂魚涌的宗教學校上堂時，遭老師掌摑致左眼視網膜脫落，周三（9日）已接受手術，現時仍然留醫。

他引述家屬指，男童現時眼睛的痛楚持續（still in a lot of pain），但已較手術前紓緩，左眼術後被包上紗布，暫未知能否恢復視力，有待傷口復元、拆除紗布後，醫生進一步檢查才能確定其視力。而男童亦須於半年後，接受另一次手術。男童仍對事件感到懼怕（fear），相信是受到精神創傷（traumatised）。

Malik續指，男童一直有視力問題，部份時間無法清楚看到事物，故對其受虐事件深感震警（horrible）和困擾（disturbed），「為何有人能做出此事？」（how can someone do this?）家屬估計男童或可在短期內出院，香港穆斯林委員會的成員亦會在他出院後家訪男童，以示支持，讓其家屬知道他們並不孤單。

他提到，香港穆斯林委員會在周二（8日）接獲男童的姊姊求助，指弟弟遭到宗教學校的教師虐打，希望會方透過社交網站將事件公開（make this matter into a public matter），讓穆斯林群體得悉此事，並為其弟祈禱，但會方認為事件不能接受，亦感震驚，故鼓勵家屬再踏前一步跟進事件，以尋求公義，現時醫管局、警方等已介入事件，並正嚴肅跟進。

據他了解，涉事的宗教學校為位於鰂魚涌的Madrassa Taleemul Furqan Islamic Union ，現時已關閉，未來幾日會亦不會對外開放，以讓警方調查。

香港穆斯林委員會指接獲家屬投訴，一名有視力問題的13歲男童日前疑因未能背誦《可蘭經》經文，遭宗教學校的老師掌摑致，出現飛蚊症和左眼視網膜脫落，須即時接受手術，直指對事件感到震驚。（資料圖片）

香港穆斯林委員會在facebook帖文提到，部份宗教老師會視打學生為管教方式，被問到打學生是否穆斯林學校的普遍文化，Malik連番否認，強調回教並不能接受虐打學生的做法，會方已多年無接獲學生被宗教老師虐打的投訴（we have not heard something like this for a very long time），今次更是歷來最嚴重的個案，但暫未接獲更多學生舉報，希望今次事件可以引起整個社會關注虐打學生的情況，但不希望回教被污名化，強調虐打學生是每一個人都有可能面對的問題。

他表示，正為穆斯林群體制訂短期和長期措施，應對宗教學校虐打學生的問題，包括會持續跟進和關注涉事男童的情況，並提供支援，而在長期政策方面則希望為伊瑪目訂下行為準則（Code of conduct）、加強對宗教老師的培訓，以及在宗教學校增設閉路電視，以加強監察，防止同類型事件再次發生。他同時呼籲家長發現孩子被虐打，應盡快正視問題，並鼓勵孩子舉報，以免令虐打兒童的人變本加厲。