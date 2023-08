13歲男童疑被老帥掌摑致視網膜脫落　穆斯林會：未知能否恢復視力

13歲回教男童懷疑因未背熟《可蘭經》被宗教學校的老師掌摑,致左眼出現飛蚊症和視網膜脫落,周三(9日)在東區醫院接受長達6小時手術。率先披露事件的香港穆斯林委員會會長Adeel Malik接受《香港01》訪問時指,涉事的13歲男童在香港出生,的巴基斯坦裔人,左眼接受手術後仍感疼痛,暫未知能否恢復視力,而其亦對教師掌摑他的事情感到驚慌和精神受創(traumatised),相信日後要心理專家和社工等跟進。

他表示,穆斯林委員會周二(8日)接獲投訴後,深感震驚,是多年來再次聽到有兒童被教師虐打的消息,亦是歷來最嚴重的一次,故鼓勵家屬尋求公義,而會方亦擬推出多項措施跟進,包括加強培訓宗教老師,以及要求宗教學校安裝閉路電視等。他又強調,決定公開今次事件,是希望引起公眾關注虐童問題,但並不希望事件致穆斯林群體和回教被污名化,強調任何人都有機會面對類似情況,希望外界着眼於虐童問題。



Adeel Malik向《香港01》透露,涉事男童為巴基斯坦裔,在香港出生,家人已移居本港多年,他暑假期間在鰂魚涌的宗教學校上堂時,遭老師掌摑致左眼視網膜脫落,周三(9日)已接受手術,現時仍然留醫。

他引述家屬指,男童現時眼睛的痛楚持續(still in a lot of pain),但已較手術前紓緩,左眼術後被包上紗布,暫未知能否恢復視力,有待傷口復元、拆除紗布後,醫生進一步檢查才能確定其視力。而男童亦須於半年後,接受另一次手術。男童仍對事件感到懼怕(fear),相信是受到精神創傷(traumatised)。

Malik續指,男童一直有視力問題,部份時間無法清楚看到事物,故對其受虐事件深感震警(horrible)和困擾(disturbed),「為何有人能做出此事?」(how can someone do this?)家屬估計男童或可在短期內出院,香港穆斯林委員會的成員亦會在他出院後家訪男童,以示支持,讓其家屬知道他們並不孤單。

他提到,香港穆斯林委員會在周二(8日)接獲男童的姊姊求助,指弟弟遭到宗教學校的教師虐打,希望會方透過社交網站將事件公開(make this matter into a public matter),讓穆斯林群體得悉此事,並為其弟祈禱,但會方認為事件不能接受,亦感震驚,故鼓勵家屬再踏前一步跟進事件,以尋求公義,現時醫管局、警方等已介入事件,並正嚴肅跟進。

據他了解,涉事的宗教學校為位於鰂魚涌的Madrassa Taleemul Furqan Islamic Union ,現時已關閉,未來幾日會亦不會對外開放,以讓警方調查。

香港穆斯林委員會在facebook帖文提到,部份宗教老師會視打學生為管教方式,被問到打學生是否穆斯林學校的普遍文化,Malik連番否認,強調回教並不能接受虐打學生的做法,會方已多年無接獲學生被宗教老師虐打的投訴(we have not heard something like this for a very long time),今次更是歷來最嚴重的個案,但暫未接獲更多學生舉報,希望今次事件可以引起整個社會關注虐打學生的情況,但不希望回教被污名化,強調虐打學生是每一個人都有可能面對的問題。

他表示,正為穆斯林群體制訂短期和長期措施,應對宗教學校虐打學生的問題,包括會持續跟進和關注涉事男童的情況,並提供支援,而在長期政策方面則希望為伊瑪目訂下行為準則(Code of conduct)、加強對宗教老師的培訓,以及在宗教學校增設閉路電視,以加強監察,防止同類型事件再次發生。他同時呼籲家長發現孩子被虐打,應盡快正視問題,並鼓勵孩子舉報,以免令虐打兒童的人變本加厲。