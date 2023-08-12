回教男童被掌摑｜警方落案控35歲非華裔男教師傷人罪　下周一提堂

13歲回教男童懷疑因未背熟《可蘭經》被宗教學校的教師掌摑，致左眼出現飛蚊症和視網膜脫落，男童日前在東區醫院接受眼部手術後，其家屬向醫院求助並報警。警方昨（11日）在觀塘拘捕一名35歲巴基斯坦籍男子，涉嫌「虐待兒童」，警方今日（12日）表示，該名35歲非華裔男子已被暫控一項「傷人」罪，案件將於下周一（14日）上午在東區裁判法院提堂。



▼8月11日 發生掌摑回教男童的機構及宗教學校無人應門▼



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被捕男教師教受傷男童等約20人兩年

警方昨晚在啟業邨拘捕35歲巴基斯坦籍男教師KHAN Shahzad，涉疑虐待13歲巴基斯坦籍中一男童。

事發於上周六（5日）早上9時，男童在鰂魚涌英皇道1048-1056號益發大廈地下 Taleemui Furqan 伊斯蘭聯盟經營的一所madrassa（穆斯林兒童宗教學校） 學習《可蘭經》，因錯誤地讀了《可蘭經》經文，疑兇用手打男童背部和臉部，男童的眼鏡導致他左眼受傷，翌日(6日)感到眼睛疼痛並求醫，到周一(7日)在東區醫院接受治療，於周三（9日）接受眼科手術（視網膜脫離），周四（10日）報案。

該穆斯林兒童宗教學校約600平方呎，疑兇已在該校教授男童及其他約20名學生大約2年。

▼8月11日 13歲回教男童疑被宗教學校教師掌摑受傷▼



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