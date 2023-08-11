7月錄360萬人次訪港按月激增31%　旅發局指菲泰旅客恢復至疫前90%

新冠疫情已結束逾半年，旅發局今（11日）公布最新訪港旅客數字，7月份錄得約有360萬人次，即平均每日有11.6萬人次訪港，按月激增31%。當中逾八成為內地旅客，佔約297萬人次。旅發局又指，將繼續邀請海外業界、傳媒、明星、KOL等訪港，「親身體驗，眼見為實」。總幹事程鼎一認為，本港旅遊業正穩步復甦，東南亞市場恢復速度最快，菲律賓及泰國的旅客量，7月份已恢復至疫前同期逾九成。



▼五一黃金周在香港的內地旅客情況▼



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首7個月累積近1,650萬訪港旅客人次

旅發局公布，7月份訪港旅客約有360萬人次，按月上升31%，即日均旅客量則為11.6萬人次。其中內地旅客佔83%，約297萬人次，至於非內地旅客以短途為主，約有30萬人次，其餘約19萬人次則為長途及新市場旅客。此外，全年首7個月已累積近1,650萬訪港旅客人次。

旅發局昨日亦舉行業界簡報會，向超過700名來自本地的旅行社、景點、酒店、航空、零售、餐飲、會展、郵輪等旅遊業界代表，分析本港旅遊業最新情況與趨勢，並介紹未來數個月的重點工作。

繼續邀請海外明星、KOL訪港

旅發局在業界簡報會中，講解旅客訪港的主要趨勢，例如高鐵出行愈趨流行；文化、藝術及綠色旅遊在年輕客群中愈來愈受歡迎；因購物而來港的旅客比例呈減少趨勢；會議、展覽及獎勵旅遊復甦強勁。

旅發局亦透露未來的重點工作，包括繼續邀請海外業界、傳媒、明星、KOL等訪港，以「親身體驗，眼見為實」宣傳香港旅遊；並透過舉辦旗艦盛事，如單車節、跨年倒數等，吸引旅客來港；並針對客源市場作出宣傳，如運用年輕人愛用的社交媒體推廣香港。

旅發局總幹事程鼎一。（資料圖片／黃寶瑩攝）

東南亞市場恢復速度最快

旅發局總幹事程鼎一認為，本港旅遊業正穩步地復甦，訪港旅客以東南亞市場恢復速度最快，例如上月來自菲律賓及泰國的旅客量，已各恢復至疫前同期超過90%；其次為內地市場，亦恢復約70%。整體而言，約一半旅客過夜，稍高於疫情前。

程鼎一又指，隨著疫後旅客出遊和消費模式改變，追求深度及多元化的體驗，局方未來數個月會繼續邀請不同人士訪港，親身體驗香港的旅遊樂趣，製造更多正面口碑和評價，協助宣傳，並透過舉辦旗艦盛事，吸引旅客來港。