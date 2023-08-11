退休警申請公屋配額被拒　在宿舍多住3年兼拒付全租　被追約45萬

男警於2017年退休後，申請公務員公共房屋配額被拒，退休警被指未按規定於2個月內遷出宿舍，並住上逾3年，期間又拒付市值租金。律政司昨（10日）代表警務處處長入稟區域法院，向退休警追討至欠租及利息等約45萬港元。



原告為代表警務處處長的律政司，被告為PONG CHIN CHING, Kelvin。

被告Pong Chin Ching被指退休後未有遷出順利紀律部隊宿舍，被追44萬。（資料圖片）

原本需於2018年8月遷出

入稟狀指，被告一家於2001年6月獲批入住順利紀律部隊宿舍，根據《公務員事務規例》，他需支付每月租金。被告於2017年10月5日開始退休前休假，他亦有申請公務員公共房屋配額，但於2018年6月15日被拒。按規定，被告需於申請被拒後2個月內遷出單位，即最後限期為2018年8月14日。

未有遷出直至2021年5月

處方於2018年9月5日發出通知，酌情准許被告的遷出令延長三個月，至同年11月，條件是他須按照《公務員事務規例》，支付和市面租值相符的租金，被告亦同意條款。惟被告未有於限期前遷出，亦未有支付月租。

處方於2019年1月9日發出進一步通知，要求被告交吉和支付租金，否則將採取法律行動。被告至2021年5月25日才交吉單位，並支付了一部份的租金。

尚欠租金連利息約44萬

處方指，被告須支付該單位於2018年3月至2021年5月的租金，總值逾54萬元，扣除其早前支付的一部份的租金，尚欠逾44萬元。原告現向被告追討至今累積欠下的租金、相關利息等，包括上述的約45萬元。

案件編號：DCCJ 3397/ 2023