內地解禁旅行團　業界憂削旅客來港　楊潤雄：不怕與其他地方競爭

內地近日恢復赴日本等國家的旅行團，有業界憂慮或會減少內地旅客來港。文化體育及旅遊局局長楊潤雄今（12日）出席電台節目後回應記者提問時指，本港7月有近360萬名旅客來港，形容是逐步復甦的數字。他表示，有信心旅遊業會繼續復甦，又指不怕與其他地方競爭，因香港有獨有特色可吸引到旅客。



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郵輪碼頭多人等車損港形象 將總結本周經驗再協調

新冠疫情已結束逾半年，中國文化及旅遊部早前公布，恢復旅行團出遊至更多海外國家，當中便包括日韓、歐美等地區。文化體育及旅遊局局長楊潤雄出席電台節目後，回應記者提問時指，本港7月有近360萬名旅客來港，「係逐步復甦嘅數字。」他表示，有信心旅遊業會繼續復甦，未來會繼續吸引更多旅客來港，包括舉辦更多大型的盛事及設計更多不同的路線等。

他亦同意，香港的交通配套亦要做好，如近日郵輪碼頭有多人等車情況，是大家也不想見到，亦對本港形象有影響。不過，政府亦已立即介入改善，旅客亦都對新安排十分滿意。他補充，明日會有一隻渡輪回港，其後會總結今本星期的經驗，下星期再與不同部門談論如何協調。

文化體育及旅遊局局長楊潤雄出席電台節目後，回應記者提問時指，本港7月有近360萬名旅客來港，「係逐步復甦嘅數字。」。（資料圖片／余俊亮攝)

只要我哋做好自己嘅功夫，我哋做多啲宣傳。我哋有信心香港一個咁有特色嘅城市係吸引到好多旅客來旅遊。 文化體育及旅遊局局長楊潤雄

他強調，香港不怕與其他地方競爭，因香港是開放型經濟，一直都有與內地、東南亞競爭，但不同城市給予旅客的東西也不同，相信香港有獨有特色可吸引到旅客。他亦提到，疫情過後旅客的消費模式有不同，與以前來港大手購買有分別，但就有其他體驗，如旅客會去社區找一些小型餐廳，以感受其氣氛，認為此類亦有助帶動區內的經濟。