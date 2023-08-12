林世雄：警方會放蛇及加強巡邏　呼籲乘客留單據以便跟進「黑的」

內地網紅日前在社交平台發放片段，提及由蘭桂坊坐的士回位於銅鑼灣的酒店路程約5公里，卻遭4架的士拒載、甚至有多名司機開價200元，最終上到一架，收費100元，比正常約60元多近一倍。



運輸及物流局長林世雄表示，會更全面掌握整體的士服務質素以採取跟進工作，包括向警方提供懷疑司機違法個案的資料，警方亦會加強在黑點巡邏，採用「放蛇」等方式，加強打擊。他指政府會在蘭桂坊和纜車站等景點向旅客宣傳，並呼籲留意的士收費準則和保留單據以便跟進。



運輸局主動向警方提供涉違法司機資料 警方加強黑點巡邏、放蛇

林世雄今（12日）出席活動後回應的士服務質素爭議，稱會更全面掌握整體的士服務質素，並採取跟進工作，例如向警方提供懷疑司機違法個案的資料，警方也會加強在黑點巡邏，並「放蛇」執法等。

林指，政府會在蘭桂坊和纜車站等景點向旅客宣傳，並呼籲留意的士收費準則和保留單據以便跟進。

他又說，立法會的法案委員會正審議草案，包括建議引入的士司機違例記分制、的士車隊制，以及加強對違例司機和「白牌車」的罰則等，期望能盡快落實。

至於啟德郵輪碼頭交通配套不足問題，他指政府會提高碼頭一帶交通暢達性，巴士公司已經增加班次，相信可以處理問題，下周六再有郵輪來港，政府會檢討措施成效。