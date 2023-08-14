流水式集會案｜7人組織集結罪上訴得直　黎智英梁國雄等4人獲減刑

民主黨創黨主席李柱銘、壹傳媒創辦人黎智英等人涉於2019年8月18日，參與民陣在維園舉行的「流水式集會」，被裁定組織及參與未經批准集結兩罪成，遭判緩刑或監禁8至18個月不等。其中7名被告提出上訴，指他們是在疏導示威者，並非組織者或領導，過程中沒有違法行為。上訴庭今(14日)裁定7人組織未經批准集結罪上訴得直，參與未經批准集結罪的上訴則駁回。



4名上訴人亦有就判刑提上訴，均被駁回。但由於組織未經批准集結罪上訴得直，相關刑期亦被撤銷，由原本被判囚最高18個月，被減至5至12個月。



吳靄儀稱會研究判辭

7名上訴人：黎智英、李卓人、吳靄儀、梁國雄、何秀蘭、何俊仁、李柱銘，均就定罪行提上訴，其中被判囚的黎智英、李卓人、梁國雄和何秀蘭亦就判刑提上訴。

上訴人之一的吳靄儀庭外表示，需研究判辭，才決定是否就被駁回上訴的參與未經批准集結罪，提出上訴。吳離開時亦面帶笑容，另一上訴人李柱銘亦有到法院取判辭，但他離開時未有回答記者提問。

四名因部份上訴得直而縮減刑期的被告包括：

1. 黎智英原本刑期為12個月，現減至9個月；

2. 李卓人原本的刑期為12個月，現減至6個月；

3. 梁國雄原本刑期為18個月，現減至12個月；

4. 何秀蘭原本刑期為8個月，現減為5個月。

案中有9名被告，但只有7人提出上訴。(詳看下圖)

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案件編號：CACC84/2021

2019年8月18日維園的集會，當天一直下著大雨，但參與人數眾多並一直遊行至傍晚，全日無暴力衝突。(詳看下圖)