劉馬車認襲擊網台台長梁志恒　求情指梁是人格卑劣的人渣　囚6周

網絡紅人「劉馬車」劉駿軒涉在網上造謠，指網媒「蛋蛋俱樂部」台長梁志恒曾與13歲少女非法性交，其後又相約梁稱欲當面道歉，赴會後卻突向梁揮拳數秒。他早前承認襲擊致造成身體傷害罪，求情稱長期受到梁攻擊和挑釁，形容對方是人格卑劣的人渣。案件今（14日）於西九龍法院判刑，劉被判囚6星期。



裁判官判刑時指，劉對梁的挑釁行為心知肚明，仍然冒險邀約梁見面，劉對事件招致的後果有責。但梁當時有嘲諷劉「夠膽郁手」，雙方又素有積怨，梁突然挑釁令人容易萌年動武。



「劉馬車」襲擊事主梁志恒後出片稱會自首。(詳看下圖)

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被告劉駿軒（27歲），YouTube 影片創作者，承認於2023年7月30日，在荃灣禾笛街近荃新天地一期地下一店外襲擊梁志恒，對梁造成身體傷害。

案情指，劉於案發前一天在YouTube上傳短片，抹黑事主梁志恒，指梁於2019年暴動期間曾與未成年少女性交，梁否認其事。翌日，劉相約梁在荃新天地見面，聲稱要向他道歉。當晚雙方碰面時，劉情緒激動，並持續拳打梁約6秒後離開，後又截返拳打梁約4秒，導致梁受傷及眼鏡損壞。劉之後逃離現場，梁送院接受治理，臉部和鼻有擦傷，肩膀有抓傷。一小時多後，劉到警署自首，警誡下承認一時衝動犯案。

案件編號：WKCC 3267/ 2023