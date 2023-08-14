巴籍義工涉摑男童至視網膜脫落　官准5萬元保釋　友稱被告不夠錢

巴籍男子涉以義工身份教回教童《可蘭經》時，疑因一名13歲男童未背熟經文，男義工涉掌摑男童至其左眼出現飛蚊症和視網膜脫落，男童需送院接受手術並報警。巴籍男義工事因而被控一項傷人罪，案件今（14日）在東區法院提堂，被告暫毋須答辯，以待警方作進一步檢查，及事主的醫療報告，案件押後至9月25日再訊。主任裁判官徐綺薇准被告以5萬元保釋，惟被告朋友稱被告未有足夠金錢，他需為被告籌錢才能辦理手續。



被告KHAN Shahzad（35歲，巴基斯坦籍，無業），今身穿深藍色上衣、灰褲、頭戴塔基亞帽應訊。他被控於2023年8月5日，在香港香港島鰂魚涌英皇道1048號至1056號益發大廈地下Madrasa Taleemul Furgan Islamic Union，非法及惡意傷害男童X。

涉事地點是一個回教學習中心。(詳看下圖)

控方曾反對被告保釋

被告有申請保釋，控方雖然反對，但徐官最終准被告以5萬港元保釋，期間不得離港、交出所有旅遊證件、居於報稱地址、每星期須到警署報到三次，並不得間接和直接接觸控方證人。

惟至中午時分，被告的朋友透露被告未有足夠金錢 今天未必能完成保釋手續，而他會幫被告去籌錢。

案件編號：ESCC 1738/ 2023