空手道教練涉非禮　中年女學員稱被打patpat覺無面　扮無事繼續練

曾任教港隊的空手道教練李志滿，被指在科大體育館授課時非禮中年女學員，他否認一項非禮罪，案件今（15日）在觀塘法院開審。女事主X供稱，案發時她已跟被告習空手道兩年，過往被告亦曾觸碰其腰一次，其餘時間身體接觸不多。她指案發當日，被告從後大力拍打她的臀部，她即呆住，但沒有向後望，並自言覺「好無面」及怕人知，又稱：「我30歲人俾人打Pat Pat。」故決定：「扮無事」。辯方卻指被告拍X大腿外側以糾正其動作。



被告李志滿，否認一項猥褻侵犯罪，指他於2019年7月5日，在香港科技大學體育館某室犯案。承認事實指，被告案發時為一名兼職空手道教練。

被告李志滿否認非禮中年女學員。(劉安琪攝)

被告曾揈其腰指事主不會轉腰

女事主X供稱，她現年35歲，案發時跟隨被告學習空手道逾兩年，每星期上一課，須穿著空手道服。她指被告日常教學很少用手接觸同學，最多只會觸碰一下手肘。但她記得有次休息時，被告曾捉著其腰「揈」，並說：「點解你唔識轉腰？」當時全班同學都在笑，X尷尬到面紅，感到被冒犯但又不敢出聲，自此每次見被告靠近都會「木口木面」。

練習時突被打臀部

案發當日，X與三男兩女一同上課。被告向學員示範考試要做的組手，再讓學員分組練習。X與兩名女同學練習時，突感到左邊臀部被手掌大力打了一下，她感到痛楚，並原地呆住，只懂向前望，她認為是被告打她，因為她留意到其他人都沒有走動，只有被告在其視線範圍之外。

事後發現自己接受不到

X說覺得所有人的目光都集中在她身上，自覺「好無面」，又稱：「因為我30歲人俾人打Pat Pat，我好驚俾人知道，所以我諗住扮無事。」X又指，被告是黑帶考試的主考官，X擔心若她出聲，可能永遠未能考獲黑帶，故當刻：「傻到諗住繼續上堂。」直到下一次上課前，才發現自己根本接受不到，自此再沒上課。她事後向一名女學員談及事件，對方指聽到被告指X做柔道動作時沒有轉腰。

辯方向X指出，被告無拍X臀部，但有打X大腿外側，並糾正X的動作，被告並說：「唔係咁架，你要提腿轉腰架。」X一概否認。

案件編號：KTCC508/2023