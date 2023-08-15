初選案（十六）｜柯耀林參與為想了解支持度　從不主張港獨及攬炒

泛民35+初選案審訊進入第105天，梁國雄及林卓廷均表示不出庭自辯，前民主黨成員柯耀林開始其辯方案情。柯並未有親身作供，但傳召了其前助理陳展浚作供。陳透露柯在2018年退出民主黨，2019年仍能連任西貢區區議員，柯並成立了「區政同盟」，但這組織較鬆散，故柯想透過參與初選，了解其支持度，若發現其支持度不高，便不會參選，以免浪費經費。陳又指，柯不主張攬炒和港獨，更特別提醒他們在宣傳時不要提及，又指柯對簽署《墨落無悔》聲明時亦有猶豫，但他有建議過柯簽署，又強調要進步過民主黨。



林卓廷及梁國雄未有出庭自辯。

第105天 曾想出戰超區 見岑敖暉覺沒有空間

柯耀林的前助理陳展浚供稱，柯因為與林卓廷有爭拗，於2018年離開民主黨，之後與其他人成立了「區政聯盟」，但組織鬆散，故他們想透過參與初選，了解柯的支持度。陳又指柯原本有想過在超級區議會參選，但發現岑敖暉欲在超區參選後，認為並無空間，最後嘗試新界東。

陳又指，新東兩次協調會議中，柯只出席過首次會議，但他當日早走，柯並未有參與第二次會議，他們事後亦沒有追問第二次會議的內容。他們亦沒有收到過任何協議文件，亦未曾向組織查詢。陳又透露柯的Facebook專頁有包括他等約10人管理，柯曾下令不得出現「光時」口及「攬炒」等字眼，亦不能出現港獨主張。

陳展浚稱，柯耀林得知岑敖暉將在超區出選後，為沒有空間，便轉投新東。(岑敖暉fb)

第106天 前助理指柯耀林對墨落無悔聲名感猶豫

柯耀林的前助理陳展浚繼續作供，他提到2020年6月，抗爭派提出《墨落無悔》聲明後，他與柯等人曾在群組討論要否簽署，柯說：「份嘢講到明會否決財政預算案 戴教授而家都唔講啦。」但陳及群組內成員卻指人民力量、公民黨，及柯的潛在對手郭永健已加入聯署，陳亦擔心若不簽，之後會被標籤或攻擊，他又認為這是一份進步派的聲明，並曾在群組說：「保守與進步的分界線」，陳並在庭上解釋：「只要進步過民主黨呢，就係進步，唔係保守。」便在凌晨時分致電柯並建議他簽署。

初選案時序。(詳看下圖)

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控方案情及證人供詞(詳看下文)

被告主要辯護內容(詳看下文)

16名受審被告。(詳看下圖)

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16名表證成立的被告：吳政亨（44歲）、鄭達鴻（34歲）、楊雪盈（36歲）、彭卓棋（28歲）、何啟明（34歲）、劉偉聰（55歲）、黃碧雲（63歲）、施德來（40歲）、何桂藍（32歲）、陳志全（50歲）、鄒家成（25歲）、林卓廷（45歲）、梁國雄（66歲）、柯耀林（51歲）、李予信（29歲）、余慧明（35歲）。控罪指各被告於2020年7月1日至2021年1月7日期間，串謀他人旨在顛覆國家政權。

31名已認罪的被告。(詳看下圖)

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31名認罪被告：戴耀廷、區諾軒、趙家賢、鍾錦麟、袁嘉蔚、梁晃維、徐子見、岑子杰、毛孟靜、馮達浚、劉澤鋒、黃之鋒、譚文豪、李嘉達、譚得志、胡志偉、朱凱廸、張可森、黃子悅、尹兆堅、郭家麒、吳敏兒、譚凱邦、劉頴匡、楊岳橋、范國威、呂智恆、岑敖暉、王百羽、林景楠、伍健偉。

13名准保釋的被告，其中10人不認罪。(詳看下圖)

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案件編號：HCCC 69/2022