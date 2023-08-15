鎅車王2.0 現身何文田｜仙氣女警執勤影片瘋傳｜今日必看8分鐘

車cam直擊｜鎅車王2.0 ？何文田怪男等人入錶後落手拉花

日前天水圍天慈商場對開的「鎅車破壞王」影片引起熱議，今日（15日）網上再瘋傳另一段鎅車片段，可見一名男子在何文田以鎖匙連環刮花多部泊於路邊的車輛，他將其中一部車「毀容」前，見到有疑似車主在旁入錶，即在附近徘徊，待對方走後即上前落手，未知與天水圍鎅車狂徒是否同一人。上載片段的網民聲稱事件發生在4月，疑犯逍遙多時尚未落網，冀警方可早日將其繩之以法，「保障我哋各位馬路之友」。

涉體內藏「避孕套」液態可卡因來港 七旬清潔工被捕排出38粒毒品

一名從巴西來港的七旬清潔工，因抵港時只攜帶輕便行李，且遭海關人員查問時支吾以對，引起海關懷疑，進一步調查後發現他體內藏有懷疑以多個避孕套盛載、最少1.5公斤共值約170萬元的懷疑液態可卡因來港，遂將他拘捕。該名清潔工今午已排出38粒毒品，相信仍有毒品未被排出，他已被落案控告一項販運危險藥物罪，周三（16日）在西九龍裁判法院提堂。

仙氣女警執勤影片瘋傳！網民大讚有驚喜：戀愛了 認出真身竟是…

【陀槍師姐】警察於街上執勤是平常事，但這位女警卻惹起關注。本港網上地區群組及內地小紅書等社交平台，瘋傳一段「香港超美女警」影片，見到1名女警在尖沙咀街頭執勤的情況。大批本港及內地網民都看到「心心眼」，大讚「好有仙氣」、「姐姐美的」、「好漂亮啊」；也有網民認出女警真身，指她本身是模特兒，閒時會兼任輔警。

智障青年手腳慢求職碰壁 轉做食物送遞員獲賞識 夢想當電車車長

人人都可以追求夢想，輕度智障人士Sky也不例外，在疫情下失去主題樂園酒店部工作，但為了一圓電車車長夢，要儲錢考車牌，他繼續四處求職，即使在超市試工時被批評「手腳慢」不獲聘用，工作不甚愉快，仍無阻他的追夢決心，後來獲戶戶送 （Deliveroo）「戶戶小廚」聘用和培訓成為「食物送遞員」，其能力和態度被認同、讚賞，找回自我價值，印證天生我材必有用，還鼓舞更多人活出精采人生。

兩大媽兵馬俑前MMA 近距離口水攻擊 更一度失心瘋般互吼

兩名大媽在兵馬俑遺址內發生衝突，雙方從口舌爭執到「互噴」口水再到扭打一起，直至保安到場後仍未能平復。

消委會．瑜伽褲測試｜lululemon評分滿分 連鎖品牌GU性價比最高

瑜伽褲是近年不少女士的熱門裝束，消委會測試市面上20款女裝瑜伽褲，今日（15日）公布結果，lululemon獲得最高評價，在舒適程度及拉伸彈性皆表現優異。

至於300元以下的瑜伽褲，售價僅149的GU，在各方面亦有不俗評分，是最佳性價比之選。。

國際狗狗日｜20隻「狗醫生」8.26搭港鐵 只坐最尾一卡車廂

港鐵目前只容許導盲犬進入車廂，其他動物一律禁止。為推動社會共融，港鐵於下周六（26日）舉辦「港鐵X國際狗狗日 — 一同認識狗醫生」活動，首次讓導盲犬以外的狗隻乘車。當日會有約20隻「狗醫生」於港鐵不同車廂出現。

西貢首7個月8宗海上致命意外 水警租用兩部水上電單車 加強救援

西貢一直是港人進行水上活動熱點，惟近年海上意外頻生，今年首7個月有65宗海上意外，錄8宗致命意外，死亡宗數與去年相同。水警東分區租用了兩部來自日本YAMAHA 的水上電單車，以加強海上救援能力，特別是淺水區。試行期為兩年，將於明（15日）起展開維期兩年的試用計劃，警方未有透露租借金額。