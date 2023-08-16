有學校要求教師8月中上班　教總：新入職者合約未生效勞保成疑

新學年將至，教育工作人員總工會今日（16日）表示，收到新人職或轉職老師的求助查詢，表示有學校要求員工於8月中回校工作，但合約生效期是2023年9月1日。教總就有關合約生效期前提出多項質詢，包括﻿﻿身份是否僱員、有沒有勞工保險、 ﻿﻿回校開會、工作、補課或帶隊等，有沒有薪金及如發生任何勞資糾紛，有沒有追訴權。



新學年將至，教育工作人員總工會今日（16日）表示，收到新人職/轉職老師的求助查詢，表示學校要求同工於8月中回校工作，（資料圖片／教育工作人員總工會提供）

要了解「僱員」、「工作」定義

教總就身份是否「僱員」，表示先了解「工作」的定義，教師應學校「邀請」，因應方便行政管理的原因而回校出席會議，以增加對學校的了解。而有學校甚至要求老師入課室教學或出外帶隊等，便應算是「工作」，教師應向工會或教育局反映情況，要求校方發放薪金。

勞工保險方面，教總﻿﻿指出，教師在非合約期出現在學校前，應了解自己的身份是否「僱員」，如是，就有薪金，亦會受到學校的勞工保險保障。如不是，就是訪客，就是無薪，就只能受到第三者保險保障。

至於﻿﻿回校開會、工作、補課或帶隊等有沒有薪金，﻿﻿教總﻿﻿指，勞工保險分為員工保及疏忽保，第三保保障範圍較窄，未屬勞工保障範圍較大。僱員補償保險方面，根據《僱員補償條例》第40條，所有雇主必須投購僱員補償保險，否則不得僱傭僱員從事任何工作，不論其合約或工作時數長短、全職或兼職。賠償款項包括，按期款項（每日平均收入 x 0.8 x 假期日數）、永久喪失賺取收入能力補償、僱員可得的補償金額視乎年齡、每月收入及傷勢而定。最高賠償金額方面，僱員樹木不超過200人，不少於1億元，而僱員數目超過200人，不少於2億元。保險賠償辦理程序則成交保險公司辦理。

而第三者保險方面，按實際需要購買，而賠償款項及最高賠償金額則按投保保單而定，而保險賠償辦理程序則須先經由民事向有關機構索償。

教總﻿﻿出，指新人職/轉職老師就勞資糾紛沒有追訴權，因新合約未生效，並指如有需要，引述教育局表示該等教師可與學校商討解決方案，又引勞工處表示新合約末生效，不能接受投訴。

有保險業界建議，任何機構要求任何人到其機構辦公地點或代表機構到任何地方協助其機構的工作，這位人員都被視為該機構的員工，也表示要根據香港勞工法例要為這員工購買勞工保險；僱主亦不能以購買第三者責任保險等同購買勞工保險。

校方以學校資源限制為由把老師合約期提前完結

教總分享一宗個案，有會員 A 老師受聘為中學合約老師，合約期是 2022年9月1日至2023年8月31日，而會員 A 老師亦於 2022年9月1日合約生效前返校工作。於今年6月30日，校方以學校資源限制為由把會員 A 老師的合約期提前於2023 年7月 31 日完結。

根據《僱傭條例》，如僱主單方面更改僱傭合約主要條款，僱員有可能以「不合理的更改僱傭合約條款」為理由，向僱主提出補償申索。現勞工處接受會員 A 老師投訴僱主單方面更改僱傭合約的同時，並可追討合約期前工作(即學校開學前被通知回校工作)的薪酬及超時工作工資。沒勞保工作的問題已存在教有界多年，教總認為是時候需要修正。為了行政管理的方便而忽視新人職/轉職教師的權益是剝削的行為。

教總促校方做良心僱主

教總建議，學校作為教有機構，育人為本，應率先做好榜樣，帶頭做良心僱主，依法辦事，尊重合約精神。 ﻿﻿教師參與合約生效前工作是自願性質，不參與亦不影響聘任和發展，所以學校應平常心處理，雙方協商更重要。學校應避免安排室外活動的工作，如涉及一些機械操作、電動工具、進人特別場地，一定要避免，應留待正式上任後處理，讓員工和學校有應有的保障。