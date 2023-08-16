國泰下午2時售10萬張優惠機票　34航點有東京、三藩市【附連結】

國泰航空今日（17日）下午2時正開賣限定優惠機票，發售超過10萬個優惠機位，特別集合超過30個長、短線熱門航點。短線航點有曼谷、高雄、東京等，而長線亦有阿姆斯特丹、杜拜、倫敦等，出發日期由2024年1月1日至6月30日，熱愛旅行的市民可以提早計劃明年旅遊行程。如果有興趣訂酒店的讀者亦不妨留意Trip.com x 《香港01》讀者專享Promo Code、最新酒店Promo Code以及最新租車優惠碼，可以幫你節省旅費！

隨著國泰航空的航線網絡逐步復常，國泰航空推出限定機票優惠，提供超過10萬個經濟客艙優惠機位。旅遊日期適用於明年1月至6月，市民可以提早計劃來年旅行，暢遊超過30個航點。優惠機票的公開發售日期為本周四（17日）下午2時正起，市民可於優惠期間瀏覽國泰航空特選優惠網頁 訂票。

「國泰航空特選優惠」詳情：



售票日期：8月17日下午2時正起（香港時間）至8月30日下午11時59分（香港時間）

出發日期：2024年1月1日至6月30日*

優惠航點：

-短線：曼谷 (BKK)、重慶 (CKG) 、福岡 (FUK)、海口 (HAK)、杭州 (HGH)、首爾(ICN) 、高雄 (KHH)、吉隆坡 (KUL)、東京(成田) (NRT)、名古屋(NGO)、北京 (PEK)、上海 (浦東) (PVG) 、新加坡 (SIN)、青島 (TAO)、成都 (TFU)、台北 (TPE) 、西安 (XIY) 及廈門 (XMN)

-長線：阿姆斯特丹 (AMS)、班加羅爾 (BLR)、布里斯本 (BNE)、孟買 (BOM)、巴黎 (CDG)、德里 (DEL)、杜拜 (DXB)、法蘭克福(FRA)、約翰內斯堡(約翰尼斯堡) (JNB) 、倫敦 (LHR)、墨爾本 (MEL)、芝加哥 (ORD)、珀斯(伯斯) (PER)、三藩市(舊金山) (SFO)、悉尼(雪梨) (SYD) 及特拉維夫 (TLV)



*詳細航班日期請參閲條款及細則，設有不適用日期。優惠機票數量有限，售完即止。

