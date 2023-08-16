帖文答謝荷里活廣場疑兇　男子被捕稱覺被人害　證患妄想症押後判

患妄想症的男子涉多次在社交媒體發文鼓吹隨機暴力襲擊，包括向荷里活廣場謀殺案疑兇致謝，聲稱社會需要更多使用血腥暴力的人，又指其從小到大的夢想，是要「用隨機的血腥暴力向社會施壓」，以讓備受歧視和欺壓的人有尊嚴地生活。男子今（16日）在西九龍法院承認2項煽惑傷人，庭上透露被告精神狀態一度好轉，但其後沒再覆診，病情轉差，出現幻覺。裁判官下令被告還押至8月30日判刑，以待索取2份最新的精神科報告後判刑。



被告李志偉（34歲，無業），承認於2023年5月30日及6月3日，在香港煽惑他人非法及惡意嚴重傷害其他不知名人士。

被告李志偉在西九龍法院承認煽惑罪名。(資料圖片)

帖文鼓勵大眾保持怨恨無人回應

案情指，被告於今年5月30日，在其個人FB帳號發文，鼓勵大眾對社會保持怨恨，主張向市民發動隨機、無差別血腥暴力襲擊，並貼上台灣捷運殺人犯鄭捷的相片，帖文予公眾閱覽，但沒有任何讚好或留言。兩日後，被告再次發文鼓吹向社會施行血腥襲擊。及至6月3日，被告又再發佈同類帖文，向荷李活廣場謀殺案疑兇致謝，更稱社會需要更多這類的人。帖文予公眾閱覽，但同樣沒有任何讚好或留言。

曾稱夢想是用隨機暴力向政府施壓

同月5日，警方登門搜查，搜出被告手機，並發現他自2022年9月起，已在FB、Telegram及Twitter帳號發佈鼓吹隨機襲擊的訊息，包括在Telegram上稱：「暴力就是解決問題的唯一方法，所以需要戰爭與殺繆」，又在Twitter發文指：「有多少我的追隨者被迫害至死，那麼社會就需要有多少人去填她們的命，我從細到大的夢想，就是運用隨機的血腥暴力向社會施壓，將社會改造為我們這些備受歧視和欺壓的人，都能有尊嚴地居住的世界⋯這是我們的革命！」

鑽石山荷里活廣場2023年6月2日發生斬人事件。（詳看下圖）

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被捕後向警稱覺得有人害我

被告其後被捕，警誡下稱因情緒不穩，「覺得有人害我」，故才發布這些帖文。他及後在父母陪同下錄口供，透露其患妄想症，希望透過網上表達想法得到保護，並承認管有相關帳號及撰寫涉案帖文。

定時服藥後情況已改善

辯方律師求情指，被告過往有一項不相類案底，當時他被判處一年感化，並自願入院接受為期10個月的精神科治療。該案發生前，被告雙親未發現兒子有精神問題，被告其後曾接受精神科治療，一度好轉，亦以為已康復。被告因本案還押，期間每日定時服藥，現時情況有所改善。

常聽到聲音叫他還擊

裁判官引述被告精神報告指，被告在2016年確診患精神病，接受治療至2020年，他因本案還押小欖精神治療中心時，曾向醫生透露過往數年停止服藥，精神狀態變得不穩，經常聽到聲音叫他「還擊」，亦覺得有人要拍攝他，在工作上因與同事相處問題導致壓力大。醫生判斷被告出現精神病思想行為，建議判處4個月醫院令。

有醫生建議判醫院令

裁判官又指，煽惑他人使用暴力屬嚴重罪行，罪行要旨是要及早阻止慫恿他人暴力犯案的行為，本案涉及多次網上發文鼓吹暴力。考慮到對被告自身及社會大眾的利益，裁判官認為最佳的處理方式是依從醫生建議，判被告接受4個月醫院令。但控方指，被告早前在小欖索取的精神科報告已經過期，要求索取新的報告。裁判官決定押後判刑，以待索取2份更新的精神科報告。

案件編號：WKCC2453/2023