油塘私家車撞壆司機不治｜中國男大鬧曼谷機場 ｜今日必看8分鐘

荃灣tesla剷上行人路 撞入灣景廣場麵包舖 司機職員同受傷

荃灣發生交通意外。今日（16日）下午1時07分，一輛Tesla電動車沿圓墩圍行駛，駛經海盛路近大河道交界，突然失事剷上行人路，撞入灣景廣場一間日式超市麵包舖。麵包店支柱被撞歪，私家車擋風玻璃碎裂，車頭被石屎壓毀。意外中，一名職員避車時扭傷腰部；59歲男司機腳及嘴流血。警員正調查意外原因。

油塘茶果嶺道私家車撞壆釀5傷 司機一度被困 救出送院不治

油塘發生奪命車禍，一輛凌志私家車在茶果嶺道失事撞壆，車上5名青年全告受傷，其中司機昏迷被困，消防員耗時1.5小時將他救出，惜送院後證實不治。

觀塘道吊臂車收掣不及 釀5車串燒 兩人受傷

今日（16日）下午1時04分，觀塘道近康寧道有5車相撞意外，包括兩部中型貨車、1部吊臂車、1部私家車及1部輕型貨車。多名救援人員在場協助，其中兩名司機受傷，分別頸痛和面痛，送院治理。受交通意外影響，觀塘道東行往油塘3條行車線封閉。

沙田男童遭的士撞倒 送院搶救

沙田發生嚴重交通意外。今日（16日）下午4時許，一輛的士沿小瀝源路上斜方向，駛至帝堡城屋苑對開一個行人過路處時，撞倒一名正在過路的年約13歲男童，男童倒地受傷昏迷 ，由救護員送往威爾斯親王醫院搶救；另外的士上一名女乘客受輕傷，俱送院治理。

銅鑼灣避風塘男子墮海 遛狗女拋救生圈兼報警 2警下海救人

銅鑼灣發生墮海事件。今日（16日）凌晨近2時，有市民途經告士打道銅鑼灣避風塘，發覺一名男子墮海，並浮在海面呼救，於是拋下附近救生圈，對方立即接住，但隨即沒有反應，該名途人立即報警求助，警方港島總區衝鋒隊第三隊兩名警員接報到場，立即跳海救人，並將事主救上消防小艇，再交由救護車送院治理。事主送院時已恢復知覺，警方正調查其墮海原因。

中國男遭拒登機大鬧泰國曼谷機場影片瘋傳 舉滑板襲警喊 「打我啊」

近日，一名中國男遊客在泰國曼谷的廊曼國際機場用滑板大戰警察的影片瘋傳。由影片可見，他一邊大吼，一邊試圖用滑板打警察，警察則用警棍自衛。

黃大仙爆水管 龍翔道部分行車線封閉

黃大仙沙田坳道爆水管，水流落龍翔道，一段龍翔道需要封路。今日（16日）上午7時許，沙田坳道爆水管，水柱高逾一米。水位至腳眼，途人涉水而行。

《晴報》宣布將於9/15出版最後一期 因應市場發展作出有關決定

再有免費報結束業務！香港經濟日報集團旗下免費報章《晴報》今日（16日）在社交網站表示，經濟日報集團因應市場發展，《晴報》將於9月15日出版最後一期。貼文又稱，網上版《晴報》 將不斷強化健康、娛樂、家庭生活資訊。周二（15日）有消息傳出，《晴報》在9月15日發行最後一份印刷版報章，並需重整架構，未來將遣散部分員工。

四川驚見龍頭鹿身高速游泳還汪汪叫 竟是香港都有的神秘動物

甚麼神奇的生物？最近一段影片在網絡上瘋傳，有民眾在蓄水池內看到一隻腦袋像龍身體像鹿的動物在水裡高速游泳，但他們不知道這是甚麼動物，才會報警請警察來抓。

警察將這隻神秘生物救上岸的時候也不知道這是甚麼動物，引發不少網友熱議，最後揭曉竟是神秘的「赤麂」。