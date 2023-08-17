經紀玩貓為名誘16歲網友上門強姦　曾一度未用安全套　判囚8年

保險經紀涉透過交友程式認識一名16歲少女後，以玩貓及1000元零用錢利誘少女到其家作客，期間涉嫌強姦少女。少女事後在Instagram 發佈限時動態透露事件，並與中學老師及網友傾訴。經紀早前經審訊後被裁定強姦罪成，法官今（17日）在高等法院判刑時指被告有計劃犯案，強姦時一度沒有使用安全套，判他監禁8年。



被告陳子進(43歲)，被控於2022年1月7日，在新界天水圍民德路沙江圍強姦女子X。

被告陳子進在高等法院強姦16歲女網友罪成，被判囚8年。

沒用安全套曾染性病風險

法官判刑時透露，案中有多個加刑因素，包括事主案發時年僅16歲、被告較事大年長25歲。此外，被告在案中有計劃行事，以玩貓和給予零用錢利誘對方到他家中，被告起初強姦X時，沒有使用安全套，令對方有懷孕和染上性病的風險，事件對X造成創傷。

先玩貓再要事主座上床

案情指，案發時16歲的女事主X，2022年初經交友程式HeyMandi認識被告。被告以玩貓為由，邀請X到其家中，並提出會給她一千元零用錢。X當日便到被告的家，初時只是玩貓，之後被告要X坐在床上，並撫摸她的身體，X拒絕及嘗試推開被告不果，遭被告脫去衣服性交約20分鐘，被告又要求X為他口交，X曾試圖反抗但不成功。

被告被捕稱無姦任何人

事主X離開被告家後，在其Instagram發佈限時動態提及事件，她與中學老師及網友透露事件，兩日後報警。被告被捕時認曾與X性交，但堅稱有獲得X同意，並說：「我無強姦任何人。」

案件編號：HCCC50/2023