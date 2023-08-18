華裔婦LA遇劫遭拖行｜香港仔隧道泥頭車撞私家車｜今日必看8分鐘

76歲華裔老婦洛杉磯遇劫慘遭拖行30呎 全身多處受傷

美國加州洛杉磯縣一個亞裔社區發生令人心寒的搶劫案，一名75歲華裔老婦光天化日下在銀行外遇劫，遭非裔賊人當街拖行30呎。有目擊者拍下歹徒犯案過程，形容事件恐怖。

車cam直擊 香港仔隧道前泥頭車切兩線撞私家車

網上流傳兩段車Cam影片，拍下一宗發生在香港仔隧道前的交通事故的經過。兩段影片由一輛私家車的車頭及右車身車Cam所拍攝，片中可見私家車沿黃竹坑道西行方向而行，駛入支路下天橋後，準備通過隧道收費廣場，其時一輛泥頭車沿黃竹坑道行駛，同樣擬進入隧道，卻在收費廣場前連切兩線，擦撞私家車的右邊車身，以致其車身猛烈搖晃，碎片四濺。兩車其後一前一後停下。

新蒲崗麗景樓石屎剝落墮行人路 老翁聽電話避過一劫

本港接連發生石屎剝落事件，今日（18日）新蒲崗衍慶街60-64號麗景樓，地下簷篷一幅約1米乘2米的石屎脫落，跌在行人路，幸事件中無人受傷。消防員到場移除其餘有危險的石屎。其間警方封閉一段衍慶街，屋宇署人員亦到場了解情況。

元朗白衣人案 六旬漢求上訴稱 政府叫我地做嘅 官即拒絕其申請

元朗西鐵站於2019年7月21日發生白衣人襲擊事件，有人持木棍等攻擊市民。一名被指為「白衣人」的六旬漢，經審訊被裁定暴動和串謀傷人罪成，被判囚4年3個月。他就定罪和判刑提出上訴，今（18日）在上訴庭處理其上訴許可申請。未有律師代表的六旬漢在庭上表明要把事件「真實咁講番出嚟」，又稱：「我覺得就係政府叫我地做既啫，就係咁簡單。」上訴庭法官彭寶琴聽罷即說：「我一定要停止你啦。」並強調是次聆訊非審訊，不容他表達個人看法。上訴庭法官聽取陳詞後，拒絕批出上訴許可。

黃雨警告下 炮台山康福臺塌樹 消防員爬斜坡清理

今日（18日）中午11時53分，北角炮台山康福臺斜坡有一棵約3米高的樹倒塌，途人擔心會跌落對下的英皇道，於是報警。該棵樹離地約10米，消防員由屋苑爬落斜坡，用工具將樹枝切斷移走；其間英皇道西行交通未有受阻。

嘉道理農場1.5米水巨蜥 上周五治療期間溜走 園方發文籲找尋

今日（18日）上午9時許，嘉道理農場在其Facebook專頁發文，指在園內爬行動物觀賞台展出超過8年的水巨蜥Aberdeen，於上周五（11日）在臨時展區接受腳趾傷患治療期間，推倒圍欄上的一塊木板，從小縫隙中溜走。園方已按野生動物救援工作相關的特殊許可程序，即時向有關部門報告動物失蹤事件。

四川大熊貓.直擊|慵懶食竹葉 都江堰基地復派飼養人員赴港交流

相信港人對大熊貓並不感到陌生，本港現存的樂樂及盈盈，亦已在本月初踏入18歲高齡，相等於人類約63歲。《香港01》記者近日到四川都江堰熊貓基地直擊，在短短一小時內，目擊多隻大熊貓在慵懶睡覺及進食竹葉，情景趣緻。基地的動物管理部部長黃山表示，本月初亦已因為疫情後復常，派出一名經驗豐富的飼養人員，對居港大熊貓的情況提供建議，並透露今年已有逾2,800名港人進場參觀。