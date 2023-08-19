郵輪碼頭｜內地客落船逛海港城花千元掃化妝品　中午吃雲南米線

大型郵輪海洋光譜號今日（19日）抵達啟德郵輪碼頭，有約4500名旅客早上7時登岸，有一日時間在港觀光。不少旅客落船後乘坐免費巴士前往尖沙咀，有內地客到海港城逛商場，花千元購買美妝產品，之後中午到雲南米線餐廳用膳。她們認為，香港人很多、很熱鬧，但「跟內地逛街一模一樣。」有德國旅客則特地尋找便宜的記憶卡，稱德國售價太貴，並希望參觀香港的寺廟。



早上約10時半，來自東北的年輕旅客鄭樂，與兩位朋友在啟德郵輪碼頭落船後，便一同趕上前往尖沙咀的尾班巴士。三人稱沒有目標，只是「瞎逛」，在海港城逛了接近兩小時，逛了家居生活配件、玩具精品店、鞋店、首飾專櫃，還有美妝店。鄭樂朋友表示，對美妝產品比較感興趣，購買了約1240元產品，包括1支290元、香水兩盒295元胭脂粉及260元定裝散粉，等，不過認為香港專櫃售價比內地貴一些。

三人逛完商場，透過手機地圖搜尋附近食肆，走過大街，甚至穿過狹窄陰暗的小巷，最終來到尖沙咀一間雲南米線餐廳用膳。被問及在香港旅遊體驗如何，鄭樂朋友表示：「挺好的，人很多，很熱鬧……跟內地逛街一模一樣。」

德國料花約港幣400多元 專程買記憶卡稱較當地便宜

來自德國的老年女士Carola，則是帶有「目的」來港消費，預算約50歐元，即為港幣400多元。她希望為家人購買兩至三張儲存容量1TB的記憶卡，因為在德國售價太貴。另外，她亦指希望參觀香港的寺廟。

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