郵輪碼頭｜商場早上依然冷清　特色市集未刺激消費　旅客稱不吸引

大型郵輪海洋光譜號今早（19日）再抵港，啟德郵輪碼頭內商場今日依然冷清，只有數間食肆營業，場內昨日起增設一個佔地5,000平方呎的港式手信市集，不過早上人流未見有起色。有德國旅客直言市集產品無特色，啤酒更較當地貴一倍，不願意花錢購買；有售賣畫作的檔主則坦言沒有考慮銷情，認為市集有特色而加入。



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啟德郵輪碼頭商場昨日起設有「港創市集」，佔地5,000平方呎售賣本土特色貨品。早上所見，到訪市集的人流寥寥可數，只有零星旅客入內閒逛，地下抵港大堂有交通指示，但並不顯眼，場內有職員指示旅客可到達。

德國旅客批市集商品無特色 稱啤酒較當地貴一倍

來自英國的旅客Wendy 稱留港時間有限，未有打算坐車出市區故回郵輪前到市集閒逛，她指，市集商品沒有太大吸引力，最終只買走了一個印有維港的冰箱磁石貼，價值30元。

來自德國的Paul和Elizabeth則指，今次旅途相當愉快，因數年前來港上已逛過許多特色景點，所以路經市集便前來逛逛。Elizabeth直言，暫時未見市集內有商品值得購買，又笑言場內售賣的「Paulaner 」德國啤酒賣太貴，比德國貴近一倍。

售賣畫作的檔主羅先生則表示，檔口主要以售賣自畫畫像及以街頭小食為主題的畫作，直言是因為市集有特色而加入，沒有考慮銷情〝「想嚟試下，目的都唔係為賺錢，當係嚟推廣下。」他又指，如市集如可持續營運，都希望繼續參與。

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