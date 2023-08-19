楊潤雄：7月訪港人次達疫前七成　未來推廣本港飲食和酒吧夜生活

財政司司長陳茂波早前在網誌稱要短期內將香港夜市「搞活搞旺」，文化體育及旅遊局楊潤雄今早（19日）到啟德郵輪碼頭視察後表示，自本港對外通關後已加強旅遊宣傳工作，未來將推廣本港飲食或酒吧夜生活。



文化體育及旅遊局楊潤雄今早到啟德郵輪碼頭視察後表示，自本港對外通關後已加強旅遊宣傳工作，未來將推廣本港飲食或酒吧夜生活。（廖雁雄攝）

楊潤雄表示，本港自對外通關後，已加強旅遊推廣工作，包括為旅客提供訪港優惠，又設新景點、舉辦大型盛事和會議展覽等，令旅遊業界興旺，目前訪港旅客數字正逐步回升，7月時平均訪港旅客人次達疫前七成，相信未來會愈來愈好。

他續指，當局希望為旅客帶來多元的旅遊經驗，除提倡綠色旅遊、文化古蹟遊等，夜生活亦是其中一個著力推廣的方向，未來會推出有關飲食或酒吧夜生活的推廣。

曾與西九討論不同財政方案 若須不同部門批准要跟程序

西九文化區管理局陷入財困，主席唐英年早前指，已向文體旅遊局提交自負盈虧的方案，消息指方案包括容許賣斷文化區部分住宅部份業權。

楊潤雄表示，西九管理局以自負盈虧運作，關心西九的財政狀況，當局與西九管理局有恆常聯絡，曾不斷討論不同方案並給予意見，亦不斷向管理局取得相關資料，如有方案需要不同政府部門批准和考慮，要依照正常程序跟進。