何文田殘疾院舍盛康園局部沉降　附近私人咸水喉管上月有輕微滲漏

位於何文田常盛街的香港耀能協會「盛康園」，大樓部分地基於6月出現沉降，建築署已灌漿復修，大樓結構暫時安全。署方早前稱初步估計與水土流失有關，不過背後成因未知道，路政署昨日回覆稱，與附近的中九龍幹線工程無關。



建築署今日再回覆《香港01》查詢，排除與附近水管爆裂、政府水管滲漏、渠道破損有關，大樓亦無出現嚴重滲漏。不過，建築署稱，水務署七月中旬發現一條靠近盛康園西南方、直徑2吋的私人咸水喉管有輕微滲漏，已隨即截斷該喉管的咸水供應，同時提供臨時咸水供應，以待用戶維修有關私人喉管。



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建築署回覆查詢表示，目前在大樓內並沒有發現嚴重滲漏而引致水土流失的情況。根據水務署資料，何文田常盛街一帶近月並沒有水管爆裂記錄。

水務署曾於本年6月下旬於常盛街、常樂街及常康街附近檢查水管，亦沒有發現政府水管有滲漏，已在附近政府水管安裝儀器，監察水管有否異常。

為配合建築署的調查工作，水務署於7月中旬在常盛街探井勘察，發現一條靠近盛康園西南方、直徑2吋的私人咸水喉管有輕微滲漏，已隨即截斷該喉管的咸水供應，同時提供臨時咸水供應，以待相關用戶維修有關私人喉管。

而渠務署亦已對院舍大樓附近的公共雨水渠和污水渠做檢查，並未發現有關渠道有破損的情況。

建築署重申，已在該大樓的地基範圍展開初期的灌漿工程，有效緩減地基下沉的現象。署方指，會繼續監察、評估和詳細勘察大樓，以了解局部沉降的原因，並會按調查結果制定具體維修方案。