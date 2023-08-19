西貢私家車自炒四輪朝天｜世界最開心蛇BB｜今日必看8分鐘

西貢私家車自炒四輪朝天 糖水鋪倒楣

西貢發生車禍。今日（19日）凌晨3時許，一輛私家車沿西貢公路往西貢方向行駛，途經普通道9至10號時對開「自炒」，衝上行人路撞毀欄杆和指示牌，繼而猛撞一間糖水店，掃毀店舖玻璃，隨後四輪朝天，男司機和兩名男女乘客受傷一度被困，隨後被救出，所有傷者保持清醒，由救護車送往醫院治理，私家車隨後被吊走。據了解，有人報稱避狗肇禍。

林寶堅尼荃灣遇路障截查 揭司機酒後駕駛被捕

今日（19日）凌晨時分，警方在荃灣路往屯門方向晉昇工廠大廈對開設路障截查可疑車輛，其間最少截獲4輛車，司機涉及酒後駕駛，當中包括一部林寶堅尼跑車。

世風日下 三藩市匪徒猖狂光天化日砸車窗行竊

美國三藩市灣區在戰後金融業與科技業蓬勃發展，眾多頂尖企業以該城市為據點。

然而，這樣的榮景近日卻消失無蹤，三藩市在疫情後犯罪率直線上升。近日甚至傳出有一名竊賊，在大白天對一整排停靠在街邊的汽車逐一「砸窗行竊」，就算有他人目睹這樣的行為，竊賊也絲毫不以為意，行為相當大膽。

船隻風浪下撼中區政府碼頭 欄杆被撞至扭曲變形

今日（19日）下午1時55分，警方接獲報案，指有船隻疑大風浪下在中環民輝街中區政府碼頭發生碰撞，導致碼頭欄杆變形損毀。事件中無人受傷，警方及海事處人員到場調查。海事處回覆《香港01》查詢表示，今午約2時接獲警務處通知，指中區政府碼頭懷疑有欄杆被船隻損毀，該處隨即派員到場了解並跟進事件。

世界最開心蛇BB 超罕見基因突變蛇身有哈哈笑

天生自帶微笑。一名熱愛爬蟲類動物的網友前幾天孵出了一隻小蛇，結果小蛇一出生天生就有美麗的「笑臉」花紋，罕見的模樣讓不少網友直呼驚喜，飼主表示這可是非常罕見的基因突變球蟒。

長洲戲院多元文化園區8.21試業 設四主題空間

闊別26年長洲戲院以及附近的土地活化完成，長洲戲院多元文化園區將於下周一（21日）試行開幕，園區內設四主題空間，入場費180元至300多元不等，現時試業體驗價低至128元。。長洲戲院執行董事及首席行政總監鄭俊威表示，現時投資金額達9位數字，對未來發展並不擔心。

郵輪碼頭 接駁巴士輪候暢通 的士司機嘆無生意

相信港人對大熊貓並不感到陌生，本港現存的樂樂及盈盈，亦已在本月初踏入18歲高齡，相等於人類約63歲。《香港01》記者近日到四川都江堰熊貓基地直擊，在短短一小時內，目擊多隻大熊貓在慵懶睡覺及進食竹葉，情景趣緻。基地的動物管理部部長黃山表示，本月初亦已因為疫情後復常，派出一名經驗豐富的飼養人員，對居港大熊貓的情況提供建議，並透露今年已有逾2,800名港人進場參觀。