上半年網購騙案4672宗升兩成　彈票加找錢黨出沒　每14分鐘有騙案

網上購物騙案持續上，今年上半年錄得4,872宗較去年同期升逾兩成，損失金額上升1.6倍高達9,400萬元。警方指出，過去一個月網購騙案中，有六成涉及Facebook、兩成三在Carousell發生。



近年不少港人經營網店賣名牌袋、手錶、電子產品等，有犯罪集團假扮買家，以「彈票加呃找錢」手法，支付銀碼比貨款大的支票，之後藉詞要網店找錢，而騙取網店金錢。



網絡安全及科技罪案調查科網絡安全組警司陳純青指出，當警方去年年底還在說，每20分鐘便有一宗騙案，今年上半年已加速至每14分鐘便有一宗騙案。



網絡安全及科技罪案調查科網絡安全組警司陳純青（右2）指出，當警方去年年底還在說，每20分鐘便有一宗騙案，今年上半年已加速至每14分鐘便有一宗騙案。（警方提供相片）

警方今年上半年錄得15,637宗科技罪案，佔整體罪案36%，較去年同期10,613宗飇升接近五成，損失金額達20.3億元，上升近三成，當中近九成屬網上騙案，同時佔整體詐騙案近75%。

騙案有六成在Facebook發生

科技罪案中以網上購物騙案佔最多有4,872宗，比去年同期上升23%，損失金額由3,600萬元上升至9,400萬元，升幅達1.6倍；年齡最輕只有11歲，最年長為76歲。

警方指出，絕大部分網購騙案均發生在社交平台及買賣平台，最近一個月舉報數字顯示，有六成在Facebook發生、兩成三在Carousell發生、分有5%和4% 在WhatsApp及Instagram發生。主要涉及演唱會及主題公園門票、酒店及其他餐飲服務、貴價名牌手錶、手袋及網上遊戲帳戶、傢俬電器等。

「騙徒會同受害人講入多咗錢，要過返數畀佢」

網絡安全及科技罪案調查科自201年至今，聯同各個總區進行八次「鐵將」行動，偵破約3900宗網上購物騙案，涉款2676萬元拘捕527人，當中在本月7至18日，共拘捕50名疑犯，當中包括34男16女，年齡介乎15至52歲，涉嫌「以欺騙手段取得財產」及「洗黑錢」，偵破266宗案件，損失金額達350萬元。

絡安全及科技罪案調查科網絡情報組總督察顏凱欣表示，網罪科在行動中，搗破一個犯罪集團，專門假扮買家相約網店賣家交收名牌手袋、手錶、電子產品等，在付款時透過「彈票」及「找錢」手法騙款，「騙徒會彈票，兼銀碼比貨款大嘅支票去入數，同受害人講自己入多咗錢，要受害人過返多咗款項畀佢」。

警方防騙貼士



網上購物時：

・應光顧信譽良好的賣家，儘量選擇當面交收

・應盡量透過官方銷售渠道購買貨品

・付款前應先搜尋賣家的電話號碼、收款賬號、專頁名稱等，並留意負評

・提防以轉數快轉賬至個人帳戶收款。轉數快雖然是實名登記，但並不代表零風險，因爲除了香港身份證外，部分境外身份證或護照也可登記轉數快帳戶。假如不幸被騙，也不保證能追回損失

・買家亦可在付款前在守網者網站（CyberDefender.hk）的「防騙視伏器」或「防騙視伏App」，輸入賣方的電話號碼、收款賬號、專頁名稱等，評估詐騙風險

・亦可以留意守網者社交平台專頁，專頁每星期都會公佈網購高危排行。榜及列出過去一週新出現的詐騙專頁，幫助市民辨識詐騙陷阱

網上賣貨時：

・應留意銀行的「戶口結餘」金額更新不代表成功過數，成功到帳的款項應在「可用結餘」反映

買賣皆適用：

・如有任何懷疑，應立即終止交易，或致電18222查詢

・如懷疑受騙，應保存相關訊息或記錄，並且儘快報警求助