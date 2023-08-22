直播．福島核廢水｜周四禁日本10都縣水產品　每日公布核輻射水平

日本今日（22日）宣布將於周四（24日）排放核廢水，特首李家超今午表示，已即時指示環境及生態局局長謝展寰及相關部門，立即啟動進口管制措施。謝展寰今日下午四時將在政府總部見記者，講述啟動進口管制措施詳情。《香港01》將直播現場情況。



福島第一核電站內千個儲存核廢水的大水缸即將爆滿，最快8月24日會排放出海。（梁祖饒日本福島直擊）

謝展寰指，政府會於8月24日起，禁止日本10個都或縣的水產品進口，相關措施明日刊憲。他又指，食安中心會繼續加強對日本進口食品的檢測，而食安中心已於六月中起全面提升就日本進口食品的檢測範圍，檢測所有由日本進口的水產品及加強檢測其相關的加工食品。他強調，未有因加強檢測而令通關程序有延長，「反而仲少幾分鐘添。」

而政府明天（23日）會舉行跨部門舉行記者會，講解禁令細節，港府在日本排放廢水後，會在每個工作日公布輻射檢測及香港水域福射水平。

他又指，難估計被禁日本食品佔進口香港的日本食品比例及數量，至於相關禁令會維持多久，他只說會持續監察整個情況，除監察輻射水平後，亦會看日本排放的處理方法能否增強港府對日本食品的信心，然後才考慮是否放寬禁令。

謝展寰解釋，今次揀選10個都或縣的水產品入口，是一個防範式的措施，強調是比較安全的做法，亦認為此舉可以保障市民對日本海食肆及海產的信心。

日本首相岸田文雄8月22日召開閣僚會議，表明處理核廢水問題不能再拖，決定在8月24日起開始排放。岸田稱相信國際社對排放計劃有着正確理解，會予以支持。

環境及生態局局長謝展寰。（廖雁雄攝）

環境及生態局早前指，港府已多次向日方重申，在國際社會未有共識前，日本當局不應單方面將福島核電站廢水排放至海洋，以免對環境造成不可逆轉的影響。

港府早前已表明，基於預先防範原則，一旦日本開始排放福島核廢水，會即時禁止源自東京、福島、千葉、栃木、茨城、群馬、宮城、新潟、長野和埼玉等10個都或縣的水產品進口，以確保香港的食物安全和公眾健康。而相關水產品進口，包括所有活生、冷凍、冷藏、乾製或以其他方式保存的水產品、海鹽，以及未經加工或經加工的海藻。

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