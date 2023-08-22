關員涉姦酒醉女網友　曾嘗試不同姿勢未成功　被捕稱：條女自願架

男關員與朋友到派對房間聚會時，涉趁一名18歲女網友醉酒下，向她上下其手兼把對方強姦，又曾嘗試用不同姿勢卻未成功，女方亦有反抗並握拳拒為男方手淫。她最後致電姐姐男友到場接時作出投訴。關員否認一項非禮罪，案件今(22日)在高等法院開審。控方在開案陳詞指，被告被捕時曾向警說：「條女自願架。」又稱曾問女方意願。



被告何澤權（26歲），被控於 2021年10月7日，在新界屯門友德工業大廈A座4樓近 5號室廁所內，強姦女子X。

被告何權權否認一項強姦罪，在高等法院受審。(劉安琪攝)

控方案情指，X於2021年10月經社交軟件Omi 認識黎姓男子。X、黎、被告和另一名男子於10月6日晚相約到派對房間唱K。該聚會於晚上11時許開始，四人在房間內一起飲酒、唱歌和玩遊戲。

X後樓梯點煙被告在其身旁坐下

翌日早上4時30分，X有醉意並向其他人表示想去洗手間，之後到後樓梯燃點香煙。不久後，被告在X旁邊坐下，指X可以靠在其肩膀上，X沒有理會。被告隨後用手隔著上衣掃X左胸，X側身避開。被告之後伸手入X衣內隔著胸圍摸其左胸，X試圖移開身體後，被告再伸手直接撫摸其胸部和親吻X。

被告曾嘗試用不同姿勢不果

約30分鐘後，被告提議回去休息，X聞言以為是返回房間休息。被告卻將X帶到洗手間，解開X的上衣和胸圍，X則撞開被告的手以示不同意。被告自行戴上安全套後，捉著X的手意圖幫他手淫，惟X酒醉至未能郁動。X當時坐在馬桶廁板上，被告脫下其內褲，嘗試與她性交，X有出言拒絕。被告其後嘗試用其他姿勢與X性交但不成功，另曾嘗試讓X幫他手淫，惟X一直捉緊拳頭。

X欲離開遭被告等人阻止

兩人之後返回房間，X於6時許打算離開，但先後遭黎和被告阻止。X因而致電姐姐男友C，要求對方來接她，並投訴事件。C到場後與被告對質，兩人發生肢體衝突。警方其後到場拘捕被告，被告警誡下稱：「條女係自願架。」又指曾詢問X的意願。

審訊明續。

案件編號：HCCC 71/ 2022