福島核廢水｜8.24起禁10都縣水產品進口　解構逐項措施詳情

日本將於周四（24日）開始將核廢水排放入大海，港府宣布將於同日禁止來源自東京、福島、千葉、栃木、茨城、群馬、宮城、新潟、長野和埼玉等10個都或縣的水產品進口。《香港01》整理相關進口管制措施詳情，逐一解構甚麼產品會被禁入口，港府其後會做的食品檢測、以至措施何時有機會有機會放寬。



福島第一核電站內千個儲存核廢水的大水缸即將爆滿，最快8月24日會排放出海。（梁祖饒日本福島直擊）

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港府宣布，由8月24日起，禁止日本10個都或縣的水產品進口，包括栃木縣、群馬縣、琦玉縣、千葉縣、東京都、新潟縣、福島縣、茨城縣、宮城縣與長野縣。

上述地方的所有活生、冷凍、冷藏、乾製或以其他方式保存的水產品、海鹽，以及未經加工或經加工的海藻，將禁止進口香港。

港府加強日本進口食品檢測 每日公布香港水域輻射水平

食安中心早於今年6月中起，全面提升就日本進口食品的檢測範圍，檢測所有由日本進口的水產品及加強檢測其相關的加工食品，中心會繼續加強日本進口食品的檢測工作。

港府也在日本排放廢水後，每個工作日公布食物檢測核輻射的結果、本地漁獲及香港水域輻射水平。

解禁未有期 視乎輻射水平、日本政府後續工作

至於十個都或縣的水產品，何時有機會再進口香港？政府則表示會持續監察，視乎輻射水平，以及日本排放的處理方法能否增強港府對日本食品的信心，才會考慮再作調整。