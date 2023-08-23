社區主任涉一人演兩角　欲騙兩女上床　裁非法手段誘性交等3罪成

社區主任涉嫌欲先後誘騙兩名女網友到酒店性交，他先叫女方到酒店，然後自稱是另一人在房內現身，並透過短訊與女方聯絡，以不同理由協迫女方性交，其中一名事主識破其計謀拒絕，另一女網友則與被告兩度性交。社區主任否認以非法手段促致性為等3罪，早前經審訊，案件今(23日)在區域法院裁決，法官裁定被告3項罪名均成立。



被告黃煒龍（21歲，社區主任），被控1項企圖以威脅手段促致26歲事主X作非法的性行為，及2項以威脅手段促致26歲事主Y作非法的性行，3項罪名全部成立。被告原被控一項非禮事主Y的控罪，早前已被裁定表證不成立。

被告黃煒龍被控以威脅促致他人作非法性行為罪。(被告IG圖片)

事主X堅決不上床事後報警

事主X在2021年8月透過交友程式Heymandi認識自稱為「黃子豪」的男子，兩人後來轉用Telegram聊天。「黃」以慶生為名，邀X到酒店見面，被告出現並稱是「黃」的朋友。被告又向X稱「黃」有他與前女友的性愛片段。之後X收到「黃」的訊息，並要脅X與在房內的被告性交，否則會把X的個人資料放上網，被告又指「黃」有黑社會背景，著X跟從。惟X最後堅決與被告性交，並懷疑被告與「黃」實為同一人。她最後沒有與被告性交離開酒店並報警。

事主Y驚覺對方甚麼都知兩就範

被告於同年11月又以同樣手法誘騙女事主Y，他在交友程式認識Y時自稱「William Wong」，然後用TG與Y聊天，並約Y到酒店慶生。之後被告出現並自稱是William的朋友。Y之後收到William的訊息，指他知Y與被告「講咸野」，要罰他們「搞野」。Y感害怕，感覺她做甚麼對方都知，被告又從旁向她稱報警也沒有用，因為William識警方高層。

Y聲稱在不情願下，與被告發生了性行為，又曾與與被告假扮性交並發出聲音，William在清晨再發訊息指若Y再不就範，就將其個人資料放上網。Y最後與被告第二度性交，期間遭被告揸胸部及被讚身材好。Y後來亦有報警。

案件編號：DCCC 628/ 2022