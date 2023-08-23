核廢水｜港府會確保日本進口食品安全　謝展寰：我繼續食　無停過

日本周四（24日）起排放核廢水，港府同日起禁止東京、福島、千葉、栃木、茨城、群馬、宮城、新潟、長野和埼玉等10個都或縣的水產品進口。環境及生態局局長謝展寰今日（23日）在電台節目稱，雖然進口管制只針對進口產品，個人少量入口不受管制，但他指受禁制都縣水產品有可能有輻射，不建議遊日市民購買相關水產品回港作手信。



謝展寰表示，受禁範圍包括福島沿岸及鄰近都縣純粹是風險管理，解釋部份食物在運輸或加工過往中或有交集，強調當局要確保進口食品一定安全。在商台節目中，謝展寰被問到明日起他自己會否少食日本水產、市民又應是減少赴日留港消費時，謝回應指：「我繼續食、無停過，無因為呢個緣故（核廢水）減少食日本食物......如果好想去日本亦不必要因污水問題特別擔心，但唔好把問題（核廢水）掉以輕心。」



福島核廢水・專頁｜01日本直擊排水爭議 緊貼最新進展及反制措施

福島第一核電站內千個儲存核廢水的大水缸即將爆滿，最快8月24日會排放出海。（梁祖饒日本福島直擊）

謝展寰不建議市民購買受禁日本都縣水產品當手信

謝展寰今早先在港台《千禧時代》表示，將於明起禁止源自日本10個都或縣的水產品進口，雖然禁制令現時未有制管個人帶少量入境，但指，禁制都或縣的水產品有可能具輻射，不建議市民購買相關水產品帶回港。

他又提到，市民到日本旅遊會時發現來自福島的食物比較便宜，顯示相關食物存有一定的風險，建議市民到日本旅遊會時應更加留意食物是否來自福島以及附近的地方。

他表示，現時受禁止的10個都或縣未必全部都屬於是排放核廢水的範圍，但部分地方的水產品可能會有互相運輸，基於風險管理下，禁制此的10個都或縣。他又提到，會定期檢視日本政府排放核污水時其監察方法、資料透明度等再決定會否放寬或加強管制。

相信港食肆可在非管制地區進口食材

針對香港日式食肆受影響問題，謝展寰回應指，日本有47個縣，現時只禁制其中10個縣，相信食肆可在其他非管制地區進口食材，加上政府會就日本進口水產品進行檢測，令市民對日本進口食物有信心。業界表示希望訂立認證制度，對市民表示食物來源安全，他表示，會繼續就此與相關業界商會商討。

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政府公布8月24日起禁日本10都縣水產進口



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