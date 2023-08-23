核廢水明日排大海　港日式餐廳料生意再跌兩成　至少須時半年復常

撰文：鄧宇詩
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日本政府周四（24日）開始將核廢水排放入大海，港府同日即禁日本10個都縣的水產進口香港。香港餐飲聯業協會會董、日式餐廳負責人陳強表示，自消息一出，生意已立即下跌一至兩成，預計周四起生意會下跌三至四成。他期望，港府能為市民提供更多相關資訊，令他們對日本食材重拾信心。

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陳強今在港台節目《千禧時代》表示，自日本將排放核廢水消息一出，生意已立即下跌一至兩成，預計周四起生意再進一步下跌三至四成。他表示，餐廳只有一成食材來自政府所禁令地區，大部份食材均來自日本南部，因此禁令對餐廳運作影響不大，但市民對日本身材信心下跌，令店內生意下跌。

他又提到，即使港府會每日公布檢測報告，但大部分市民對報告難以理解，相信更多教育工作能有效令市民明白到港食物已經政府檢測，增加對日本食物的信心。另外，他表示，相信未來三個月至半年本港日式餐廳生意會受一定影響，希望政府能提供基金支援業界

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黃家和