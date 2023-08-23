核廢水｜港府刊憲明日起禁止日本10都縣水產入口　包括海鹽及海藻

日本明日起（24日）排放核廢水，港府明起禁止日本10個都或縣的水產品進口，並在每個工作日公布核輻射檢測量及香港水域輻射水平。港府今日（23日）正式刊憲，擴大食物安全命令現有輸入和供應限制措施，凡源自日本東京、福島、茨城、宮城、千葉、群馬、栃木、新潟、 長野和埼玉十個都∕縣，並在2023年8月24日或之後收穫、製造、加工或包裝的活生、冷凍、冷藏、乾製或以其他方式保存的水產、海鹽，以及未經加工或經加工的海藻，一律禁止輸入香港和在香港境內供應。



環境及生態局常任秘書長（食物）劉利群今午（23日）將聯同食物環境衞生署、天文台等政府部門代表舉行聯合記者會，交代加強保障日本進口食物安全的安排及細節。



福島第一核電站內千個儲存核廢水的大水缸即將爆滿，最快8月24日會排放出海。（梁祖饒日本福島直擊）

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政府公布8月24日起禁日本10都縣水產進口



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日本首相岸田文雄8月22日召開閣僚會議，表明處理核廢水問題不能再拖，決定在8月24日起開始排放。岸田稱相信國際社對排放計劃有着正確理解，會予以支持。

環境及生態局局長謝展寰。（廖雁雄攝）

環境及生態局早前指，港府已多次向日方重申，在國際社會未有共識前，日本當局不應單方面將福島核電站廢水排放至海洋，以免對環境造成不可逆轉的影響。

港府早前已表明，基於預先防範原則，一旦日本開始排放福島核廢水，會即時禁止源自東京、福島、千葉、栃木、茨城、群馬、宮城、新潟、長野和埼玉等10個都或縣的水產品進口，以確保香港的食物安全和公眾健康。而相關水產品進口，包括所有活生、冷凍、冷藏、乾製或以其他方式保存的水產品、海鹽，以及未經加工或經加工的海藻。

福島核廢水・專頁｜01日本直擊排水爭議 緊貼最新進展及反制措施