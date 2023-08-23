福島核廢水︱日本駐港總領事館對禁令表遺憾　籲基於科學盡早解除

日本當局最快於明日（24日）中午12時排放福島核廢水，港府強烈反對核污水排放計劃，同日起將禁止進口東京、福島、千葉等10個都或縣的水產品。日本駐港領事館今日（23日）回覆查詢表示，對有關禁令深表遺憾，強調已多次向港府解說和提供日本食品安全的資料，呼籲當局基於科學證據，盡早解除進口日本食品產品的限制。



福島核廢水・專頁｜01日本直擊排水爭議 緊貼最新進展及反制措施

福島第一核電站內千個儲存核廢水的大水缸即將爆滿，最快8月24日會排放出海。（梁祖饒日本福島直擊）

日本駐港總領事館反駁有聲音指日本政府排放核污水的決定是不負責任，指日方已經做了超過6年的審查，國際原子能機構亦做了兩年的安全審查，機構於7月發表綜合報告，結論認為「ALPS處理水」排放到海洋，是符合國際安全標準，對人類和環境的輻射影響微乎其微。

領事館提到歐洲聯盟、瑞士、挪威、冰島等27個國家已陸續解除現有的進口限制；自日本3.11地震後，對日本食品引入進口限制的55個國家和地區中，有48個已經解除進口限制。

領事館續指，為保持日本和香港之間的良好經濟關係，並防止任何嚴重的負面影響，日本政府將繼續與港府就相關事項溝通，以高度透明方式提供資料，以科學證據為本的前題下，強烈要求盡早解除進口限制。

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